CHP’li başkandan skandal atama

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde seçildiği ilk günden itibaren adı keyfi uygulamalarıyla ve işçilere uyguladığı mobing ile anılan CHP'li Başkan Ferdi Zeyrek bir skandala daha imza attı. Uyuşturucu kullandığı ve kullandırdığı gerekçesiyle silahlı kuvvetlerden ilişkisi kesilmiş ve zorunlu emekliliğe ayrılan eski Pilot Binbaşı Mahmut Kayahan'ı, Belediye'nin Salihli Koordinatörü olarak atadı.

Mahmut Kayahan

AYM İTİRAZI REDDETTİ

Silahlı kuvvetlerdeyken astlarıyla uyuşturucu kullanması ve onlara uyuşturucu haplar temin etmesi sebebiyle hakkında soruşturma açılan eski Binbaşı Mahmut Kayahan, incelemeler ve yapılan tetkikler sonucunda uyuşturucu kullandığı kanıtlanarak disipline sevk edildi. Verilen disiplin cezası sonrası Yüksek Askeri Şura kararı neticesinde silahlı kuvvetlerden resen emekliye sevk edilerek işine son verildi. Öte yandan Mahmut Kayahan, ordudan ilişkisinin kesilmesi sonrası göreve iadesi için defalarca dava açtı fakat bu girişimleri sonuçsuz kaldı. Yaptığı itirazlar ise Anayasa Mahkemesi tarafından ret edildi.

Kayahan'ın yaptığı itirazları AYM kabul etmedi.

TEPKİLERE NEDEN OLDU

Salihli'de itfaiye, su ve kanalizasyon, mezarlıklar müdürlükleri gibi belediyeye bağlı olan birimlerden sorumlu olan Kayahan'ın ayrıca (MABEM) Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri Salihli müdürü olarak görevlendirilmesi büyük tepkilere neden oldu. Başkan Ferdi Zeyrek seçim sonrası göreve gelmesiyle ilk yaptığı icraatı işten çıkartmak istediği çalışanları yıldırmak için mobing uygulamaya başlamıştı. Bakanlık tarafından Zeyrek hakkında inceleme başlatılmıştı.