Hakan Fidan Suriye’ye gidecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yakın bir zamanda Suriye'ye gidecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Fidan'ın Suriye'ye gideceğini ve oradaki yeni sistemle ilgili görüşmeler gerçekleştireceğini belirtti.

BAERBOCK TÜRKİYE'DE

Fidan aracılığıyla Türkiye, Suriye'nin yapılanmasında büyük rol oynayacak. Öte yandan dün, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Türkiye'ye geldi. Baerbock, Hakan Fidan ile görüşmeden önce de Suriye'deki durum hakkında öneriler sundu. Suriye'nin toprak bütünlüğü hakkında konuşan Almanya Dışişleri Bakanı, "Suriye'de kendi değerlerimizi de savunmamız gerekiyor. Zira Suriye'deki iç savaş çok acı bir biçimde gösterdi ki, Suriye'nin istikrarsızlaşması tüm bölgenin istikrarsızlaşmasına yol açtı ve etkileri Avrupa'ya kadar uzandı. Sadece bu nedenle bile Suriye'de olayların nasıl gelişeceğine kayıtsız kalamayız. Bu, Türk hükümetinin çıkarına olmalı. Ben de birlikte hareket etmek zorunda olduğumuz için Türkiye'ye geldim" ifadelerini kullandı.