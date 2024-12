Başkan Erdoğan: Özel’in potları Halep’e yol olur

Başkan Erdoğan dün AK Parti Muğla 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. "Erzurum Palandöken'de çığ düşmesi sonucu vefat eden Emre Yazgan kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum" diyerek konuşmasına başlayan Erdoğan, "Kendi hayatımızın ötesinde bizden sonraki nesillere bırakacağımız en büyük miras Türkiye Yüzyılı vizyonunu hayata geçirmek olacaktır" ifadelerini kullandı. Nice medeniyetlerin doğduğu, yükseldiği ve battığı bu toprakları vatan yapmak için çok fedakarlık yaptıklarını dile getiren Erdoğan, "Tarihe baktığımızda Osmanlı'nın avrupa içlerine doğru ilerlediği her durumda geriye dönüp arkasını sağlama alma ihtiyacı hissettiğini görüyoruz. Bugün sırf kendi çıkarları uğruna insanımızın özgüvenini kırmaya, onu küresel siyasi ve sosyal saldırılar karşısında savunmasız bırakmaya çalışanlar var. En büyük caniler, insanların umudunu öldürenler veya buna teşebbüs edenlerdir" ifadelerini kullandı.

'KOMİK BİLE DEĞİL'

"Mesela Türkiye güney sınırlarının güvenliği için sınır ötesi harekatlar yapıyor. Karşımıza kim çıkıyor? CHP" diyen Başkan Erdoğan şöyle devam etti: "Türkiye Akdeniz'deki çıkarlarını korumak için Libya'da pozisyon alıyor. Karşısına kim çıkıyor? CHP. Türkiye Rusya, Ukrayna savaşından Filistin'de yaşanan trajediye kadar bölgesindeki tüm çatışmalarda dünyanın takdirini kazanan tutumlar geliştiriyor. Karşısına yine CHP çıkıyor. Uluslararası hemen her konuda kendi ülkesi yerine başkalarının safında yer almayı alışkanlık haline getiren CHP, millîlikten ve yerlilikten giderek daha fazla uzaklaşıyor. Bu savrulmanın en önemli delillerinden biri de FETÖ'den PKK/ YPG'ye kadar farklı örgütlerle kurdukları alengirli ilişkilerdir. Küresel güçlerin soytarısı haline gelen CHP'ye gönül verenlerin önemli bir kısmının da bu tablodan rahatsız olduklarını biliyoruz, görüyoruz. Biz bu hakikatleri vicdanları rahatsız, kafaları huzursuz ama aynı zamanda çaresiz aklı selim sahibi CHP'liler adına da dile getiriyoruz. Eski genel başkanları gerçeklerden kopmuş bir şekilde eline FETÖ'cülerin tutuşturduğu argümanlarla 13 yıl güya siyaset yaptı. Şimdiki genel başkanları da yalan yanlış bilgiler içeride ve dışarıda karşılığı olmayan vehimler ve komplo teorileri üzerinden siyaset yapıyor. Sayın Özel'in iç ve dış politikada kırdığı potları üst üste koysak buradan Halep'e yol olur. Hakkını vermek lazım. İlk başta milletimizi ve gençlerimizi eğlendiriyordu. Ama artık komik bile değil. Türkiye gibi güçlü bir ülkenin ana muhalefet liderinin kendini bu durumlara düşürmesi Türk siyaseti adına utandırıcıdır."

'CHP ŞU AN PARAMPARÇA'

Öte yandan knuşmasında CHP'nin içine düştüğü duruma dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Küresel güçlerin soytarısı haline gelen CHP'ye gönül verenlerin önemli bir kısmının da bu tablodan rahatsız olduklarını biliyoruz, görüyoruz. Kendi işlerindeki kavganın temelinde de işte bu rant kavgası var. CHP'den bahsediyorum. Gerçi bu partiden söz açılınca insanın aklına ister istemez hangi CHP diye bir soru geliyor. Çünkü karşımızda aynı amblem altında 4-5 parçaya bölünmüş her biri diğerinin ayağını kaydırmakla, gözünü çıkarmakla meşgul bir yapı var. Esasen CHP tek parti faşizminden beri tarihinin her döneminde milletle kavgalı bir partiydi. Her geçen gün dibe batmalarına rağmen maalesef bunlardan en küçük bir kendini düzeltme emaresi de göremiyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, Muğla Valisi İdris Akbıyık'ı ziyaret etti.

'KENDİMİZİ MUĞLALI SAYIYORUZ

Erdoğan, "AK Parti kurulduğu günden bugüne kadar kesintisiz bir değişim sürecini kendi içinde yaşatmayı hep başarmıştır. Parti yönetimimiz ve kabinelerimizde vizyon belgelerimiz ve programlarımızla, milletimizle kurduğumuz bağın temellerini güçlendirecek adımlarımızla velhasıl hayatın her alanına dokunan icraatlarımızla değişim bayrağını elden hiç bırakmadık. Bugün de ülkenin ihtiyacı olan her konuda programı, projesi, vizyonu olan parti ve ittifak biziz. Biz fırsat buldukça Cumhurbaşkanlığımızın Okluk koyundaki tesisine gelerek Muğla'nın güzelliklerinden istifade etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla kendimizi bir anlamda fahri Muğlalı da sayıyoruz" dedi.

'YENİ ANAYASA GEÇ KALINMIŞ BİR İHTİYAÇ'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Muğla'da STK Temsilcileri ile Buluşma Programı'na katıldı. Türkiye'nin darbe anayasasından kurtulması gerektiğini bir kez daha hatırlatan Başkan Erdoğan, "Yeni anayasa geç kalmış bir ihtiyaçtır" dedi. Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti: "Türkiye'ye hizmet için koşturuyoruz. Siyaset felsefemizde ayrımcılık yoktur. Sandıktan birinci çıkmak önemlidir. Ama aslolan milletin hayır duasını alabilemektir. Her alanda hiç umulmadık başarılara imza attık. Dünya değiştikçe insanın aynı kalması fıtrata aykırı bir durumdur. Siyasetin görevi sorulara makul cevaplar üretmektir. Türkiye'nin darbe anayasası kamburundan kurtulması şarttır. Bu çağrıyı ülkemizin yeni anayasaya ihtiyacı olduğundan yapıyoruz. Muhalefet ise sorunun büyümesi için elinden geleni ardına koymuyor."