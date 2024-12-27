CHP’de makamların yolu bu vakıftan geçiyor!

Mütevelli heyetinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın da yer aldığı Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı (TÜLOV), skandal iddiaların merkezinde bulunuyor. Parti kulislerinde "Derin CHP" olarak adlandırılan vakıf, milletvekili adaylarının belirlenmesinden torpilli belediye atamalarına kadar birçok konudaki lobi faaliyetleriyle adından söz ettiriyor. Marmaris'te yaşanan son inşaat skandalında da oklar yine bu vakıf üzerinden Veli Ağbaba'yı gösteriyor.

Özellikle Ege Bölgesi'nde gücünü tam anlamıyla partiye dayatan vakfın başkanlık koltuğunda eski CHP milletvekillerinden Nurettin Demir oturuyor. Perde arkasında vakfı asıl yöneten isim ise Malatya Milletvekili Veli Ağbaba olarak dikkat çekiyor. CHP'li eski belediye başkanları ve örgüt yöneticilerinin aktardığı iddialara göre, Ege'de hem milletvekili hem de belediye başkan adaylarını belirleme sürecinde bu vakıf üzerinden fahiş para alışverişleri yapıldı. Bu konudaki koordinasyonu ise CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a en yakın isimlerden olan ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan Hüseyin Özyurt'un sağladığı öne sürülüyor.