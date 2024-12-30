AK Parti’de kongre süreci hızlandı

AK Parti'de değişimin işaret fişeği olarak nitelendirilen 8. Olağan Kongresi için süreç hızlandı.12 Ekim'de başlayan kongrelerin büyük finalin tarihi 23 Şubat olarak belirlendi. AK Parti, il kongrelerini de yoğun ve şenlik havasında gerçekleştirmeye başladı. 29 Kasım'da başlayan il kongreleri sürecinde, 37 şehirde yeni il başkanlıkları ve yönetimler belirlendi. Ocak ayının ilk haftası itibari ile 50 il kongresinin tamamlanması planlanıyor.

YENİ YÖNETİMLER OLUŞTU

BİR taraftan devlet işlerini aksatmayan diğer yandan AK Parti'nin 8'nci Olağan Kongresi için hazırlanan ve taslak takvime göre il ziyaretlerini gerçekleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni yılın ilk il kongrelerine Karadeniz'den başlayacağı öğrenildi. Kongreler için 30 Kasım'da sahaya Erdoğan bu kapsamda bugüne kadar 9 ili ziyaret etti bu sayının 30'a çıkması planlanıyor.AK Parti, il kongreleri sürecinde önemli bir ilerleme kaydederek 36 şehirde yeni yönetimlerini oluşturdu. Bu iller arasında Kahramanmaraş, Gaziantep, Bingöl, Ağrı, Hakkari, Erzincan, Sakarya, Kocaeli, Erzurum, Afyonkarahisar, Batman, Çankırı, Bartın, Bayburt, Edirne, Mardin, Muğla, Burdur, Hatay, Isparta, Osmaniye, Iğdır, Tunceli, Kilis, Karabük, Kastamonu, Zonguldak, Adıyaman, Bilecik, Düzce, Gümüşhane, Kars, Kırşehir, Bursa, Balıkesir, Muş ve Nevşehir yer alıyor.