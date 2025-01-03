Bakan Fidan’dan net mesaj: Suriye’de teröre yer yok

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da, Belçika Dışişleri Bakanı Bernard Quintin ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Suriye'de terör ülkelerine yer olmadığını dile getiren Fidan, "Suriye'de PKK saflarında bulunan ülkenin birliğine karşı duran, Türkiye'nin ve çevre ülkeler için de tehdit unsuru olan grupların ülkeyi terk etmelerini istiyoruz. Türkiye dış politikasında belli prensiplere dayalı hareket etmekte" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE KORUYUCU VE HAMİDİR'

Fidan konuşmasının devamında, "Uluslararası sistemin şu anda baş başa kaldığı büyük bir açmaz ve kriz. Türkiye olarak hem uluslararası sistemin baş başa kaldığı bu krizi en iyi şekilde çözmek, hem de Türkiye'nin endişe ettiği güvenlik endişelerini ortadan kaldırmak, hem de Suriye'deki ulusal bütünlüğü, toprak bütünlüğünü sağlamak, başta Kürtler olmak üzere yakın coğrafyada bulunanların güvenliği de sağlamak için tekliflerimiz hazır. Nasıl Esad rejimi zulmü esnasında milyonlarca Sunni ve Arap yerlerinden terk edildiler, Türkiye bu zulüm karşısında kendisine sığınan mültecilerin derdiyle dertlenme hususunda tereddüt etmediyse, yeni dönemde de kim olursa olsun bunların da hamisi koruyucusudur. " dedi. Bakan Quintin ise, "Uluslararası düzen bizim için güvenli olmamız açısından önemli. Biz uluslararası hukukun kararlarına uymak durumundayız. Bunun için Uluslararası Adalet Divanı'nın kararının ne olduğunu merak ediyoruz. Filistin halkının meşru talebi bu. Filistin devletini koşulların yerine geldiğinden emin olduğumuz zaman tanıyacağız" şeklinde konuştu.