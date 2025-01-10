MSB’den sınır ötesi operasyon mesajı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bilgilendirme toplantısı düzenledi. Aktürk, "PKK/KCK-PYD/ YPG/SDG ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere bekamıza yönelen her türlü tehdit ve tehlikeye karşı kesintisiz bir şekilde ve başarıyla icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 94 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi. Operasyonlar sonucu 2024 yılı dahil etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3 bin 164'e (Irak'ın kuzeyi 1519 / Suriye'nin kuzeyi 1645) ulaştığını söyleyen Tuğamiral Aktürk, "Geçtiğimiz hafta içerisinde terör örgütünün barınma alanlarından kaçan 4 terörist daha hudut karakollarımıza teslim olmuştur. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz 'kaynağında, sürekli ve kapsamlı' operasyonlarla gerçekleştirdiği terörle mücadelesine önleyici, irade kırıcı ve yok edici tedbirlerle, sarsılmaz bir azim ve artan bir kararlılıkla devam edecektir" diye konuştu.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ

Yeni yılda uygulanacak bedelli askerlik tutarına ilişkin de konuşan Tuğamiral Zeki Aktürk "Memur maaş katsayısı artış oranına göre 243 bin 13 lira 44 kuruş olmuş, 7 Ocak'tan itibaren 2025 yılı bedelli askerlik müracaat işlemleri başlatılmıştır" dedi. Bakanlık kaynakları ise, Suriye'de son durum ve terör örgütü PKK'nın Tişrin Barajı'nda sivilleri kalkan yapmasına ilişkin "Bu tür eylemlerin akla ve mantığa, uluslararası hukuka, insan haklarına ve insanlığa aykırı olduğunun altını çizmektedir. TSK, terörist grupların silah bırakmaması durumunda, sınır ötesi operasyonlarını sürdürme azim ve kararlılığındadır" ifadelerini kullandı.