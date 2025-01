Başkan Erdoğan Aydın-Denizli Otoyolu’nu açtı

TURİZM CENNETLERİ BİRBİRİNE BAĞLANIYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti'nin Denizli ve Aydın İl Kongreleri ile Aydın- Denizli Otoyolu Açılış Töreni'ne katılmak üzere yoğun bir mesai harcadı.

Erdoğan'ın ilk durağı Denizli oldu. Buradaki kongrede partililere seslenen Başkan Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin umudu olmaya devam edeceğini söyledi.

"85 MİLYONUN GURURU"

Denizlili ihracatçıların, üreticilerin, sanayicilerin başarısının, 85 milyonun tamamının gurur kaynağı olduğunu dile getiren Başkan Erdoğan, "Bu milletin her ferdi inanıyorum ki iktidarda kimin olduğuna, hangi partinin olduğuna bakmadan ülkesinin gelişmesini, kalkınmasını ister. Denizli için olan her şey Türkiye, Türkiye için olan her şey Denizli içindir. Bugüne kadar hep bu anlayışla hareket ettik, inşallah bu çizgimizi asla bozmayacağız. Bu ülkeye, millete hayal kırıklığı yaşatmadık, bundan sonra asla yaşatmayacağız. Her dem tazelenerek, kendimizi yenileyerek, güçlenerek, hedef ve ölçek büyüterek yolumuza devam edeceğiz" dedi.

"BÖLGEYİ BÜYÜTÜYORUZ"

Başkan Erdoğan, programı kapsamında Aydın-Denizli Otoyolu Açılış Töreni'ne katıldı ve önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan yaptığı konuşmada, hem Aydın'ı hem de bölgeyi büyütmeye, kalkındırmaya, her alanda daha ileri noktalara taşımaya devam ettiklerini söyledi. İller arasındaki kara yolu bağlantılarının çeşitlendirilmesi ve yolculuk sürelerinin azaltılmasının önceliklerinin ilk sıralarında yer aldığını belirten Erdoğan, ticari ve turistik trafiğin ana güzergahlarından biri olan bölgenin ulaşım altyapısını daha önce hizmete açtıkları İstanbul- İzmir Otoyolu ve İzmir-Aydın Otoyolu ile önemli ölçüde güçlendirdiklerini anlattı.

7,4 MİLYARLIK TASARRUF

Aydın-Denizli Otoyolu'yla Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgeleri arasındaki kara yolu ağını genişlettiklerini ifade eden Erdoğan, "3 gidiş, 3 geliş olmak üzere 6 şeritli 140 kilometre anayol ve 2 gidiş, 2 geliş olmak üzere 4 şeritli 23 kilometre bağlantı yolundan oluşan Aydın-Denizli Otoyolumuz toplam 163 kilometre uzunluğa sahip" dedid. Otoyolun tüm kesimlerini Ege Bölgesi'nin istifadesine sunduklarını kaydeden Erdoğan, "11 ilçe geçilerek 2 saati bulan yolculuk süresi, 1 saatin altına iniyor. Denizli-Batı Çevreyolu Kavşağı ile İzmir merkezi- Liman Kavşağı arasındaki 220 kilometrelik otoyol geçiş süresi 1 saat 40 dakikaya inmiş oluyor. Yıllık toplam 7,4 milyar lira tasarruf edeceğiz" diye konuştu. Erdoğan, yerli ve yabancı ziyaretçilerin turistik beldelerde daha fazla zaman geçirmelerine ve farklı yerleri keşfetmelerine imkan verecek bu durumun, turizm gelirlerini de artıracağını belirtti.

"TERÖRİSTLER KAPANA SIKIŞTI"

Başkan Erdoğan, AK Parti Aydın 8. Olağan İl Kongresi'nde de önemli mesajlar verdi. Bölücü terör örgütüne ağır bedeller ödetildiğini belirten Erdoğan, "Sınırlarımızdaki terörist varlığını büyük ölçüde bitirdik. Teröre karşı mücadelemizi içeride ve dışarıda büyük hassasiyet ile yürütüyoruz. Şam'ın özgürleşmesi ile bölücü teröristler iyice kapana sıkıştı. Kendilerine şimdi yeni patronlar arıyorlar. Kandan beslenen emperyalist güçlere göz kırpıyorlar. Ya silah bırakacaklar ya tasfiye olacaklar dedi. Başkan Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel' de yüklenerek, "Sayın Özel, siyaseti her önüne gelene duymak istediğini söylemek olarak algılıyor. Ankara'da farklı, Kars'ta farklı, Konya'da farklı, buralara gelince farklı konuşuyor. İstanbul'a gidince ise adeta süt dökmüş kediye dönüyor" diye konuştu.