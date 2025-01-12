Almanya’da aşırı sağcı partinin başbakan adayı Weidel oldu

Almanya'daki aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin başbakan adayı Alice Weidel oldu. Almanya'nın başkenti Berlin'in güneyinde yer alan Riesa kentinde düzenlenen AfD kongresinde yapılan oylamada, 45 yaşındaki Weidel oy birliğiyle başbakan adayı seçildi. Weidel, burada yaptığı konuşmada, parti kongresini X'te yayınladığı için teknoloji milyarderi Elon Musk'a teşekkür etti.

"O GELECEĞİN ŞANSÖLYESİ"

Göçmen karşıtlığı ile tanınan Weidel, Magdeburg'da gerçekleştirilen Noel saldırısına değinerek, ülkelerinde olmaması gereken göçmen kökenli bir kişinin oraya terör getirdiğini söyledi. Weidel, göçmenleri ülkeye getiren sorumluların istifa etmesi gerektiğini ifade etti. Sığınmacılara sağlanan nakit yardımlarının gözden geçirileceğini kaydeden Weidel, nakdi yardımların ayni yardımlara dönüştürülmesi çağrısında bulundu. AfD Eş Başkanı Tino Chrupalla ise amaçlarının federal seçimlerden sonra hükümetin sorumluluğunu üstlenmek olduğunu söyledi. Weidel'in partilerinin başbakan adayı olmasına ilişkin Chrupalla, "O, geleceğin şansölyesi." ifadesini kullandı. Weidel, 23 Şubat'ta düzenlenmesi planlanan erken genel seçimlere, partisinin başbakan adayı olarak katılacak.