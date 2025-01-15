İmralı, Dem ve Terör örgütüne son uyarı: Bu tarihi ve son fırsatı kaçırmayın

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı ile başlayan süreçte Başkan Recep Tayyip Erdoğan da gelişmeleri yakından takip ediyor. Erdoğan, gerek devletin ilgili birimleri gerekse partisine "Kesinlikle pazarlık olmayacak. Bunu çağrıştıracak hiçbir olay yaşanmayacak" talimatı verdi. Erdoğan, bu nedenle görüşmelere doğrudan müdahil olmamayı tercih ediyor.

LAĞVETTİĞİNİ BELİRTMESİ ŞART

Devlet, hem terör örgütü hem de DEM Parti açısından süreci tarihi bir fırsat olarak görüyor. Bu nedenle DEM Partililere, "Bu son fırsat. Bu fırsatı kaçırmayın. Tarihi bir sorumluluk üstlendiniz. Sonuna kadar süreci götürmeniz lazım" deniyor. Devletin ilgili birimleri İmralı görüşmelerini yapan DEM Parti heyetine "Görüşmelerin hassasiyetle sürdürülmesi, parti mensuplarının kamuoyunda tepki çekecek açıklamalardan uzak durması" tavsiyesinde bulunuyor. İmralı'da bulunan teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın DEM Parti heyetiyle yapacağı ikinci ya da en geç üçüncü görüşmede Türkiye, Avrupa, Irak ve Suriye'ye "terör örgütünü lağvettiğini belirtip sivil siyaset" çağrısı yapması bekleniyor. Bu mesaj metinleri konusunda da çok hassas bir çalışma yürütülecek.

SÜRECİ ŞU AN İYİ YÖNETİYORLAR

DEM Parti'nin İmralı ziyaretinde tutanak tutuluyor. İmralı'nın şu ana kadar anayasa değişikliği gibi bir talebi olmadığı belirtiliyor. Silahların bırakılıp terörün bitmesinden sonra ise teröristbaşının durumu (İmralı'da kalıp ziyaretçiye izin verilmesi gibi), infaz sistemi (hasta ve yaşlı mahkumlara ilişkin düzenlemeler ve umut hakkı gibi) terörle mücadele yasaları dahil bazı değişikliklerin gündeme gelebileceği belirtiliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısının açılışında konuşan Erdoğan, kurmaylarına, terörsüz Türkiye konusundaki çerçeveyi Şanlıurfa ve Diyarbakır il kongrelerinde çizdiklerini ifade etti. Erdoğan, Terörsüz Türkiye hedefiyle çıkılan yolda yürütülen temasları olumlu karşıladığını ve DEM Parti tarafından kurulan İmralı heyetinin süreci iyi yönettiğini söyledi. Erdoğan, "Siyasi partiler arasında çok büyük bir mutabakat oluştu. Terörle siyaset aynı kapta bir arada bulunmayacak. Yarım asırdır süren emperyalist oyunu bozacağız. Şehit aileleri ve gazileri asla incitmeyeceğiz. Terörü bitirecek inisiyatifleri alacağız" diye konuştu.

KONGREDE DEĞİŞİM MESAJI

MYK'DA kongre tarihi, parti tüzüğü için komisyon kurulması da kararlaştırıldı. Büyük kongre tarihi için 23 Şubat olması yönünde karar alındı. Erdoğan MYK'da büyük kongrede değişim mesajı vererek, "Beklentileri karşılayacağız, hazırlıklarımızı yapıyoruz" ifadelerini kullandı. Parti tüzüğü çalışmaları için AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında bir komisyon kurulacağı kaydedildi.