Kalyon Holding’ten ‘ortak özel uçak’ iddialarına jet yalanlama

İstanbul'da CHP'li Beşiktaş ve Esenyurt Belediyesi'ne yönelik başlatılan 'ihaleye fesat karıştırma' soruşturmasında 1 numaralı şüpheli olan Aziz İhsan Aktaş'ın Kalyon Holding'le ortak hisseli uçak aldığı iddiaları yalan çıktı. Bazı basın yayın organlarında çıkan iddialarla ilgili Kalyon Holding'ten açıklama geldi.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

Kalyon Holding Kurumsal İletişim Direktörlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında Aziz İhsan Aktaş isimli şahısla ilgili çıkan haberlerde, bahsi geçen kişinin Kalyon Holding ile ortak özel uçağa sahip olduğuna yönelik iddialar tamamen gerçek dışı ve asılsız olup, Kalyon Holding'in söz konusu kişi ile herhangi bir ilişkisi/ortaklığı hiçbir zaman olmamıştır" ifadeleri yer aldı. Açıklamada ayrıca, Kalyon Holding'in havacılık sektöründe faaliyet gösteren tek şirketi KLY Hava ve Deniz Turizmi A.Ş.'nin yüzde yüz Kalyon Holding sermayesiyle kurulmuş bir şirket olarak faaliyetlerini yürüttüğü hatırlatıldı.