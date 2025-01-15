Zübeyde Hanım vefatının 102’nci yıl dönümünde anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, vefatının 102'nci yıl dönümünde İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki kabri başında anıldı. Zübeyde Hanım'ı Anma Töreni, Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 9'u 5 geçe saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

KARANFİL BIRAKTILAR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve protokol üyeleri, Zübeyde Hanım'ın kabrine kırmızı karanfil bıraktı. Çok sayıda İzmirli, yağışlı havaya rağmen Zübeyde Hanım'a saygı için alanda yerini aldı. Cemil Tugay, törende yaptığı konuşmada, "Pek çok vesileyle bu anıt mezarın önünde bir büyük lidere ve onu yetiştiren anneye saygımızı tekrar tekrar dile getiriyoruz. Kurtuluş Savaşı, Zübeyde Hanım'ın manevi desteğiyle de kazanılmış bir savaştır. Gerek evladını yetiştirirken gerekse bu vatanı kurtarma mücadelesini verirken bir annenin evladının yanında nasıl durması gerektiğinin güçlü bir örneğidir, Zübeyde Anne. Atatürk'ün Zübeyde Anne'yi bu topraklara armağan etmesini, İzmir'e verdiği bir onur olarak görürüz. Zübeyde Hanım'ın ve evladının manevi mirasının bekçisi olalım. Huzur içinde uyu Zübeyde Anne" dedi.