Bakan Hakan Fidan tarih verdi: Halep Başkonsolosloğu 20 Ocak’ta faaliyete geçecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Yeni Suriye yönetiminden Ankara'ya yapılan ilk resmi ziyaret özelliğini taşıyan kabul, basına kapalı gerçekleşti. Kabulün ardından Şeybani ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Suriye'de kapsayıcı bir siyasi sürecin tesis edilmesi önem taşıyor. Türkiye olarak tecrübelerimizi aktarmaya hazırız" dedi. 12 yıllık aranın ardından Şam Büyükelçiliği'ni açtıklarını dile getiren Bakan Hakan Fidan, "Halep Başkonsolosluğu 20 Ocak'ta faaliyete geçecek. THY uçuşları da yakında başlayacak. Esad rejimi Suriye'de terör örgütlerine ev sahipliği yaptı. Yeni Suriye'de terör örgütlerine yer yok" diye konuştu. "Türkiye'nin arzusu barış içinde yaşayacak bir Suriye'dir" diyen Fidan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Elbette kolay olmayacak. Milyonlarca yerinden edilen insan var. Önemli olan bizim bıkmadan, usanmadan sistemli çalışmamız."

"YENİ BİR TARİH YAZDIK"

Konuk Bakan Şeybani ise sözlerine Türkiye ve halkına teşekkürlerini sunarak başladı ve, "Suriye ve Türkiye yeni bir tarih yazdı" dedi. Türkiye ile Suriye ilişkilerinin çok yakın bir gelecekte "yeni ufuklara doğru" çeşitli alanlarda ivme kazanacağını söyleyen Şeybani, "Yeni yönetim, Suriye topraklarının Türkiye ve Türk halkına karşı tehdit olmaktan çıkarılması gerektiğine inanmaktadır" diye konuştu.