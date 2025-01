Ateşkese rağmen Gazze’de acı tablo

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde ateşkesin ilanından bu yana düzenlediği saldırılarda 123 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada, ateşkes ilanından bu yana İsrail ordusunun saldırıları sonucu yaşanan can kaybı ve yaralılara dair bilgi verdi. Açıklamada, Gazze Şeridi'nin tüm kentlerinde İsrail ordusunun saldırıları sonucu 123 kişinin yaşamını yitirdiği, 270 kişinin yaralandığı belirtildi. Saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin 33'ünün çocuk, 33'ünün de kadın olduğu aktarıldı.

ATEŞKES VE ESİR TAKASI

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Anlaşma, bugün 09.30'da yürürlüğe girdi. Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor. İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak. Bölge basınına göre, ilk takasın bugün saat 16.00'da başlaması bekleniyor. Üç aşamadan oluşuyor ateşkes. Her biri altı hafta, yani 42 gün sürecek. İlk aşamada, Hamas'ın 33 rehineyi serbest bırakması öngörülüyor. Önce kadınlar ve çocuklar sonra da 50 yaşın üzerindeki erkekler bırakılacak. İsrail her kadın rehineye karşılık 30, her kadın askere karşılık da 50 Filistinli mahkûmu teslim edecek.

ÖNE ÇIKAN İSİMLER

Zakaria Zubeidi: El Fetih'e bağlı El Aksa Şehitleri Tugayları'nın Cenin'deki eski komutanı. 2021 Gilboa Cezaevi firarına karışmıştı.

Mahmud Atallah: İsrail ile işbirliği yaptığı iddiasıyla bir Filistinli kadını öldürmekten müebbet ve ek 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ahmed Barguti: El Aksa Şehitleri Tugayları'na silah temin eden ve operasyonel komutan olarak görev yapan, 13 kez müebbet hapis cezasına çarptırılmış Mervan Barguti'nin yardımcısı. Bu liste, İsrail Adalet Bakanlığı tarafından yayınlandı ve Jerusalem Post tarafından duyuruldu. Anlaşma, İsrail ile Hamas arasında gerçekleşen müzakerelerin sonucunda hazırlandı. Ateşkes ve esir değişimi anlaşmasının bölgedeki tansiyonu düşürmesi bekleniyor.

46 BİNDEN FAZLA KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Ateşkesin arabuluculuğu ABD, Katar ve Mısır tarafından yürütülen aylar süren dolaylı görüşmelerle sağlandı. Bu savaş boyunca taraflar arasında ikinci kez ateşkes anlaşması yapılması anlamına geliyor. Çatışmaların Gazze üzerindeki yıkıcı etkisi ise oldukça büyük. Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre 15 aylık savaş süresince çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 46 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. Yine de bu anlaşma, bölgede şiddetin durması ve esirlerin serbest bırakılması açısından önemli bir adım olarak görülüyor. Yine de Hamas kalan rehineleri ancak kalıcı bir ateşkes ve İsrail'in bölgeden tamamen çekilmesi durumunda serbest bırakacağını belirtiyor. Ateşkesin ardından taraflar arasında yeni müzakerelerin başlaması bekleniyor.