Otel faciasından geriye acı dolu hikayeler kaldı

Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden 76 vatandaşımız, gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlanıyor. Okulların yarıyıl tatiline girmesi ve kayak sezonu olması nedeniyle 238 kişinin bulunduğu otelde, kiminin babası kiminin annesi, kiminin de evladı hayatını kaybetti. 79 kişiye mezar olan feci olayda, hayatını kaybedenlerin isimleri ve o gece yaşananlar bir bir ortaya çıktı.

ANNE VE KIZI KURTULAMADI

İzmir'de yaşayan Dr. Öğr. Üyesi Kübra Tonguç Altın, eşi ve kızıyla tatil için Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'e gitmişti. Talihsiz kadın, yangında kızı Alya Altın ile birlikte yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan eşi Hilmi Altın ise tedavi altına alındı. Manisa Somalı olan Tonguç ailesinin acı haberi, tüm sevenlerini yasa boğdu. Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde görev yapan Kübra Tonguç Altın, akademik kariyerinde sayısız başarıya imza atmış, mesleğine tutkuyla bağlı bir isimdi.

Müge Suyolcu

Pera Suyolcu

ALEVLER BİR AİLEYİ AYIRDI

Bir benzer dramı ise, İzmirli Suyolcu ailesi yaşadı. Urla ilçesinde emlak danışmanlığı yapan Müge Suyolcu (41) ve inşaat mühendisi Yavuz Suyolcu (42) çifti, kızları Pera (10) ile oğulları Göksel Derin'i (12) eğlenceli bir tatile çıkarmak istedi. Büyük hayallerle gittikleri otelde, alevler yükseldiği sırada baba Yavuz Suyolcu ve oğlu Göksel Derin dışarı çıkmayı başardı. Fakat anne Müge Suyolcu ve ilkokul 4'üncü sınıf öğrenci olan kızı Pera Suyolcu için alevlerden kaçmak mümkün değildi. Anne-kız yanan otelde mahsur kalarak yaşamını yitirdi. Ailenin sömestr tatilin fırsat bilip, özellikle kış tatilini seven çocuklarının isteği üzerine Kartalkaya'ya geldikleri öğrenildi.

ÇOCUKLARIYLA CAN VERDİLER

Bursa'nın Mudanya ilçesinden gelen Diş Hekimi Yasemin Boncuk Tüzgiray (41) ile meslektaşı olan eşi Erhan Tüzgiray (48) da çocuklarını mutlu etmek için Kartalkaya'yı seçen çiftlerden biriydi. Yangın sırasında dumandan etkilenen Tüzgiray çifti, çocukları Defne (11) ve Demir (8) ile birlikte hayatlarını kaybettiler. Onlardan geriye gülümsedikleri aile fotoğrafları kaldı. O gece yaşamını yitiren 79 kişiden 5'i ise, Çetiz ailesindendi. Mersinli öğretmen Habibe Çetiz, Ankaralı Nöroloji Hekimi Uzman Doktor Ahmet Çetiz, ikiz çocukları Sedat ve Vedat ile küçük çocukları Esat Çetiz, faciada yitirdiğimiz canlardandı. Çetiz ailesi için Ankara'da düzenlenen törende, tabutlar yan yana konuldu. Cenazeye katılan yakınlarının ise tabutun başında gözyaşlarına boğuldukları görüldü. Öte yandan dün akşam saatlerinde Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, yapılan DNA testleri sonucu ölü sayısının 79'a yükseldiği belirtildi.

BABASINA SORDU 12. KATTAN ATLADI

Otelde garsonluk yapan 25 yaşındaki Şevval Şahin, yangın sırasında çok zor bir karar verdi. Alevler yükseldiğinde babası Erdal Şahin'i telefonla görüntülü arayan genç kadın, babasının da onayıyla pencereden atlama kararı aldı. 12'nci kattan atlayan Şevval Şahin ağır yaralı olarak kurtulsa da hayati tehlikesi devam ediyor.

HAYALİNİN PEŞİNDEN GİTTİ

Faciada otelde aşçılık yapan Kayserili Eslem Uyanık da hayatını kaybetti. Genç kadın, lise yılları boyunca hayalini kurduğu aşçılık tutkusuna üniversitede Rus Dili ve Edebiyatı okuyarak ara verdikten sonra yeniden geri dönmüştü. Eslem Uyanık, yaz aylarında Alaçatı'da kış aylarında ise Kartalkaya'da çalışıyordu.

KALBİ EVLAT ACISINA DAYANAMADI

Yangında pencereden atlayıp hayatını kaybeden kişilerden birisi de Mardinli hemşire Dilara Ermanoğlu oldu.

Kızının ölüm haberini alan baba Hasan Ermanoğlu, otopsi işleminin yapıldığı hastanenin önünde beklediği sırada kalp krizi geçirdi. Ermanoğlu, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından tedaviye alındı.

EDİRNELİ AİLE OTELDEN ÇIKAMADI

Edirneli iş insanı Burcu Filiz Güngör, eşi Kıvanç Güngör ve çocukları Pelin ve Kerem, tatil için geldikleri Kartalkaya'da acı bir sonla hayata veda etti.

GAZETECİ TÜRKMEN AİLESİYLE TATİLDEYDİ

Gazeteci-yazar Nedim Türkmen ve ailesi de otelde konaklayanlar arasındaydı. Türkmen'in kızı Ala Dora Türkmen'in (18), sosyal medya hesabından yardım çağrısı yaptığı ortaya çıktı. Ancak yangında Türkmen ve eşi Ayşe Neva Türkmen ile çocukları Ala Dora ve Yücel Ata Türkmen (22) de hayatını kaybetti.

HİÇBİRİ SAĞ ÇIKAMADI

YANGINDA can veren Mersinli Çetiz ailesinden öğretmen Habibe Çetiz, eşi doktor Ahmet Çetiz, ikiz çocukları Sedat ve Vedat ile küçük çocukları Esat, dün Ankara'da toprağa verildi.

İKİ KIZLARIYLA ÖLDÜLER

Adanalı Mert ve Duygu Doğan çifti, çocukları Mavi ve Doğa Doğan'la hayatını kaybetti. Çift ve 2 kızı için bugün Yüreğir'de tören düzenlenecek.

DOĞAN AİLESİNE ACI VEDA

Faciada can veren Bolu Fenerbahçeliler Derneği Başkan Yardımcısı Rıfat Doğan'ın eşi Ceren Yaman Doğan ve kızı Lalin Doğan, dün toprağa verildi