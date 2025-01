Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Türk yargısı sadece millet adına karar verir

Başkan Erdoğan, dün Beştepe'de düzenlenen Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'ne katıldı. Burada önemli mesajlar veren Erdoğan, "Adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcıları ile idari yargı hakim adaylarımızın kura töreni vesilesiyle sizlerle ve değerli ailelerimizle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. 1075 hakim ve savcı adayımızı tebrik ediyor, her birine vazifelerinde başarılar diliyorum" dedi.

'KİMSE HUKUKUN ÜSTÜNDE OLAMAZ'

"Bugün yargı süreçlerine müdahale etmeye çalışan malum çevreler, işte bu eski Türkiye'nin hayalini kurmakta, eski Türkiye'nin kendilerine sağladığı imtiyazları korumaya çalışmaktadır" diyen Erdoğan, "Hukukun dışında oluşturulan ayrıcalıklı alanda siyaset yapmak, gazetecilik yapmak, bu alanda istedikleri gibi at oynatmak istiyorlar. En temel hukuk kaidelerini ihlal etmeyi kendilerine hak görüyorlar. Hukukun üstünlüğü ilkesinin kendilerini bağlamadığını düşünüyorlar. Ama yargının kapsama alanı dışında olmadıkları gerçeğiyle günden güne daha fazla yüzleşiyor, bunu kabullenmekte zorunda kalıyorlar. Ben istediğimi yapar, istediğimi tehdit ederim, kimse bana dokunamaz hoyratlığı, hakikatin sert duvarına eninde sonunda çarpacaktır. Kimse kendisini hukukun üstünde, erişim alanı dışında göremez. Biz hukuku kanunun üstünde gören bir milletiz. Türk yargısı sadece ve sadece Türk milleti adına karar verir" ifadelerini kullandı. Erdoğan şöyle devam etti: "Adalet, haklıyla haksızı ayırmak, haklıya hakkını teslim etmek, ölçü ve nizama kayıtsız şartsız riayet etmektir. Bizim hem milli hem de manevi bünyemizde ölçü ve adalet tıpkı vücuttaki kanı deveran ettiren kalp gibi hayati rol üstlenir. Adaleti diğer her şeyden üstün gören, onu devletin temeline yerleştiren bir geleneğin bugünkü temsilcisiyiz. Elleriyle gözlerini kapatan sadece kendini karanlığa mahkum eder. Hak ve adalet kavramları bizim için vazgeçilmezdir. Türk milleti adına karar verecek olan siz genç yargı mensuplarımızdan da meslek hayatınızda işte bu hassasiyetle çalışmanızı bekliyoruz. Hukuksuzlukları bir bıçak gibi kesip atmalı, gerektiğinde şekeri, gerektiğinde ise Hint otunu vermekten bir an olsun imtina etmemelisiniz."

ESKİ TÜRKİYE YARGISI

Başkan Erdoğan, "Tek parti faşizminin 27 Mayıs'tan itibaren darbeci zihniyetin bu vesayet odaklarının etkisinde kalan yargı, huzuruna gelen vatandaşa tepeden bakan, adalet yerine çözümsüzlük dağıtan yargı ve 28 Şubat'ta olduğu gibi darbecilere alkış tutan, belli kesimlere imtiyaz tanıyan, ideolojik kamplara ayrılmış yargı eski Türkiye'nin yargısıdır. Biz de yarım asrı bulan millete hizmet yolculuğumuzda bu yargı anlayışıyla hem de defalarca yüzleştik. Okuduğumuz bir şiirden ötürü hapse atılmamızdan partimizin kapatılma davasına kadar pek çok kez bu zihniyetin gadrine uğradık. Demokrasimize asla yakışmayan bu gelenek, anlayış ve alışkanlıklar artık eskide kalmıştır. Bir daha o günlere Allah'ın izniyle geri dönüş olmayacaktır" dedi.

KORKU DUVARLARI YIKILDI

Türk yargısının 15 Temmuz gecesi korku duvarlarını yıkıp attığını vurgulayan Erdoğan, "Herkesin, özellikle de siyasi fikirlerin özenli, sorumlu ve dikkatli bir dil kullanması gerektiği kanaatindeyiz" ifadelerini kullandı. "İki dereceli yargılamadan üç dereceli yargılamaya geçtik" diyen Erdoğan konuşmasını şöyle sonlandırdı: "Adliye teşkilatımıza sirayet eden FETÖ virüsünü attığımız kararlı adımlarla temizledik. Milletimizin talepleri ve değişen şartlara göre adalet sistemimizi sürekli güncelliyor, eksiklerini gideriyor, tıkanan noktaları açıyoruz. Güven veren bir adalet sisteminin inşası için ne yapılması gerekiyorsa onu yapmanın gayretindeyiz. Dördüncü yargı reformu strateji belgemizi de tanıttık. Adalet insan içindir ancak ve ancak insanla kaimdir."

ERDOĞAN YARIN İZMİR VE MANİSA'DA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın Halkapınar Spor Salonu'nda gerçekleşecek olan ve saat 13.00'te başlaması planlanan AK Parti 8. Olağan İzmir İl Kongresi'ne katılacak. Kongrede, AK Parti İzmir İl Başkanlığı için mevcut Başkan Bilal Saygılı tek aday olarak yeniden seçilecek. Erdoğan'ın kongrede teşkilata önemli mesajlar vermesi ve İzmir'e yönelik önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor. Kongre hazırlıkları hızla devam ederken, Erdoğan İzmir programının ardından Manisa'ya geçerek Manisa İl Kongresi'ne katılacak.