CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın, Özkan'ın katıldığı bir televizyon programında "Cezaevlerini hedef alarak servis edilen yemekler ya da verilen sağlık hizmetleri üzerinden siyasi suikastlar olabileceği"ne yönelik açıklamasına ilişkin başlatıldığı kaydedildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Özkan hakkında "Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Söz konusu program hakkında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından da inceleme başlatılmıştı.