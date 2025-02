1 Milyon gence istihdam müjdesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2025-2028 Ulusal İstihdam Stratejisi Tanıtım ve İŞKUR Gençlik Programının Başlatılması toplantısında konuştu. Erdoğan konuşmasına, programın ve stratejinin hazırlanmasında emeği geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile ekibini tebrik ederek başladı.

"ADİL VE REKABETÇİ DÜZEN"

Erdoğan, "Güçlü devletler güçlü milletlerle, güçlü milletler de bilgi, emek ve hikmet sahibi kişilerle var olur. Şurası bir hakikat ki; emek vermeden, cehdetmeden, mücadele etmeden, ter dökmeden istiklal ve istikbalin hayalini dahi kuramayız. Ataların dediği gibi, emek olmadan yemek olmaz" ifadelerini kullandı. Erdoğan konuşmasında özetle şunları söyledi: "Bir yandan ülkemizin büyüme ve kalkınma sürecine hız verirken diğer yandan adil ve rekabetçi bir düzenin oluşmasını sağladık. Bölgesinde ve dünyada sözü geçen demokrasi ve kalkınma hamleleriyle küresel ölçekte temayüz eden bir ülkeyi milletimizle sırt sırta vererek adeta yeni baştan inşa ettik.

İNSAN KAYNAĞI GENİŞLİYOR

Üretim ve istihdamı ekonomi ve maliye politikamızın merkezine yerleştirmek bu suretle büyüme ve kalkınma atılımlarımızı sürdürülebilir hale getirdik. Son dönemde bilhassa istihdam ve nitelikli iş gücü alanında devreye aldığımız programlarla başarı hanemize yepyeni kazanımlar ekledik.

9 Şubat 2024'te hayata geçirdiğimiz iş pozitif programı ile bir yılda 833 bin 366 kadını çalışma hayatına kazandırdık. İş gücü uyum programından yüzde 90'a yakın bölümü kadınlar olmak üzere 3 ayda toplam 137 bin 476 kişi faydalandı.

Alanına hakim, donanımlı ve mesleki becerilere sahip insan kaynağını genişletme hedefiyle geçtiğimiz ay başlattığımız nitelikli iş gücü yetiştirme programımızdan bin 212 kişi istifade etti.

15 BİN LİRALIK MADDİ DESTEK

Üniversite öğrencilerimiz için hazırladığımız İŞKUR Gençlik Programımızı devreye alıyoruz. İŞKUR Gençlik Programı ile gençlerimiz bir yandan üniversitedeki eğitimlerini sürdürürken, diğer yandan kendilerini geliştirebilecekleri pek çok alanda bu programa dahil olabilecektir. İŞKUR Gençlik Programı, her üniversitenin kendi öğrencilerine özel olarak haftalık azami 3 güne kadar kısmi süreli katılım modeli ile uygulanacak. Programdan hane gelirleri, asgari ücretin 3 katının altında kalan öğrencilerimiz faydalanacak. Günlük bin 83 liralık ödeme ile programı ayda 5 gün katılacak öğrencilerimize 5 bin 415 lira. 14 gün katılacak öğrencilerimize ise yaklaşık 15 bin 162 lira tutarında destek vereceğiz.

TİCARET SAVAŞLARI BÜYÜYOR

Ayrıca katılımcıların kısa vadeli sigorta primlerini de biz karşılayacağız. Programdan bu yıl 200 bin, önümüzdeki 4 yıl boyunca toplam 1 milyon üniversiteli gencimizin istifade etmesini planlıyoruz." 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan uluslararası sistemin bugün iktisadi açıdan sancılı bir dönüşüm geçirdiğini belirten Erdoğan, "Küresel ekonominin dinamikleri değişirken ticari rekabet aynı nispette sertleşiyor, jeopolitik mücadele ise çok farklı bölgelerde eskisinden oldukça farklı şekillerde tebarüz ediyor. Ticaret savaşlarının ve küresel sistemi domine etmeye yönelik aktörler arasındaki bilek güreşinin giderek kızışacağı anlaşılıyor. Türkiye olarak böylesine sarsıntılı ve yeni sınamalara açık bir konjonktürde hem riskleri hem fırsatları titiz bir şekilde hesaplıyor" dedi.

GENÇLİK PROGRAMI NASIL UYGULANACAK

İŞKUR Gençlik Programı kamu üniversitelerinde öğrenim gören öğrencilere yönelik olacak. İŞKUR Gençlik Platformu veya İŞKUR mobil uygulaması üzerinden başvuru yapılabilecek. Her üniversitenin kendi öğrencilerine özel olarak haftalık azami 3 güne kadar uygulanacak. Program katılımcılarına, günlük bin 83 TL'lik ödeme yapılacak. Öğrencilere programa ayda 5 gün katılmaları halinde yaklaşık 5 bin 415 TL, 14 gün katılmaları halinde ise yaklaşık 15 bin 162 TL ödeme yapılacak. Program süresince katılımcıların kısa vadeli sigorta primleri yatırılacak. Önümüzdeki 4 yıllık süreçte yaklaşık 1 milyon öğrenci programdan yararlandırılacak. Programdan hane gelirleri, asgari ücretin 3 katının altında kalan öğrenciler faydalanacak.

"TERÖRLE MÜCADELEDE SURİYE'YE DESTEK SAĞLAMAYA HAZIRIZ"

Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara dün Türkiye'yi ziyaret etti. Şara ile baş başa görüşen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, düzenlenen ortak basın toplantısında Suriye'ye destek mesajını bir kez daha tekrarladı. Erdoğan, "DEAŞ olsun, PKK olsun terörün her türlüsüyle mücadelede Suriye'ye gereken desteği sağlamaya hazır olduğumuzu ifade ettim" dedi. 13 yıllık kan ve gözyaşının ardından sadece Suriye'de değil bölgemizde yeni bir sayfa açıldığını kaydeden Başkan Erdoğan, özetle şunları söyledi: "Türkiye olarak en zor günlerinde Suriyeli kardeşlerimizi yalnız bırakmadıysak, yeni dönemde de kendilerine gereken desteği vereceğiz. Hemen her konuda tam bir fikir birliğinde olduğumuzu memnuiyetle gördük. Bilhassa Suriye'nin kuzey doğusunu işgal altında tutan bölücü terör örgütü ve yandaşlarına karşı atılacak adımları mütalaa ettik. Suriye'nin ekonomik kalkınması hızlandıkça gönüllü geri dönüşler de ivme kazanacaktır. Suriye'ye yönelik bir dizi yaptırım, ülkenin ayağa kalkmasının önünde engel teşkil ediyor. Devrik rejimi hedef alan yaptırımların kaldırılması için yürüttüğümüz gayretlerin etkisiyle kısmen esneme sağlandı. Tam netice alıncaya kadar girişimlerimizi sürdüreceğiz. Ticaret, sivil havacılık, enerji, sağlık, eğitime kadar tüm alanlarda ilişkilerimizi ilerletiyoruz. İman varsa imkan da vardır. Biz her zorlukla beraber bir kolaylığın olduğuna iman eden insanlarız. Suriyeli kardeşlerimizin Allah'ın izniyle ülkelerini tekrar ayağa kaldıracaklarından hiçbir şekilde şüphe duymuyoruz."

ŞARA'DAN SÜRPRİZ DAVET

Konuk Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ise Başkan Erdoğan'a teşekkür ederek başladığı sözlerine, "Suriye halkı, Türkiye'nin duruşunu hiçbir zaman unutmayacak" diye devam etti. Şara, "Şu anda Suriye topraklarının bütünlüğüne önem vermekteyiz. Özellikle Suriye'nin kuzey ve doğusunda uluslararası baskıların İsrail'e mutlaka uygulanması, 67 sınırlarına dönülmesi lazım. Sayın Cumhurbaşkanına bir kez daha teşekkür ediyor, kendisini Suriye'ye davet ediyorum" dedi.