Ankara Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 7'nci Olağan Kongresi'ne eşi Emine Erdoğan ile birlikte katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kadınlara ve gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Çeyrek asra yakın zamandır millet aşkı ile hizmet ettiklerini belirten Erdoğan, "Bu yolda bizim önümüzde her zaman kadınlarımız olmuştur" diye konuştu.

KADINLARLA SİYASET ANLAYIŞI

Salonu dolduran kadınlara seslenen Erdoğan, "Türkiye'nin ekonomiden yönetime elde ettiği eşsiz kazanımlarda sizlerin çok büyük katkıları var. El ele verdik, Türkiye'nin çehresini değiştirdik. Milli iradeyi hedef alan saldırıları birlikte püskürttük. Demokrasinin, adaletin yolunu sizlerle birlikte aştık. Tahriklere, provokasyonlara, karalamalara prim vermeden kardeşliğimizi birlikte savunduk. İmkansız denilen reformlara birlikte imza attık. Türkiye'nin her meselesinde sizlerin görüşünü almaya önem verdik. Siyasete sadece nezih değil, kalite ve nitelik kazandırdınız. Siyasette kadınlara yönelik ön yargıların kırılmasına sizler vesile oldunuz. Biz 'kadınlarla siyaset' dedik" şeklinde konuştu.

Emine Erdoğan kongreyi yerinde takip etti.

DEVRİM NİTELİĞİNDE ADIMLAR

Kadınların başörtülerinden dolayı okuması ve üniversite eğitimi görme haklarının kısıtlandığını hatırlatan Erdoğan, "Ey CHP unutma, üniversitelerin kapısında ikna odalarını kuranlar sizdiniz. Bunlar bize kadın haklarından bahsediyor. Siz, kadın haklarını yakalamak için çok fırın ekmek yersiniz. Bu ülkede yıllarca kadının adı yoktu. Kadınlar hak ettiği değeri görmeye AK Parti ile birlikte başladı. Kadınların güçlü bir şekilde temsil edilmesini biz sağladık. Muhalefetin engelleyici tutumlarına rağmen bunları başardık" dedi. Kadına karşı şiddeti nitelikli suç haline getirdiklerini belirten Erdoğan, "Kadına yönelik şiddet, insanlığa ihanettir. 6384 sayılı kanunla başka bir sözleşme, belgeye ihtiyaç duyulmayacak şekilde kadınları korumaya aldık. Muhalefetin gündeminde olmayan devrim niteliğinde adımlar attık" diye konuştu.

ASYA SEYAHATİNE ÇIKACAK

Suriye Arap Cumhuriyeti Başkanı Ahmet Şara ile görüşmesine de değinen Erdoğan, "Birçok konuyu değerlendirdik. İki komşu ülke olarak geleceğimiz yönlendirmeye yönelik önemli kararlar aldık. Yarın (bugün) depremin ikinci yıl dönümü vesilesiyle Adıyaman'dayız. Önümüzdeki hafta bir Asya seyahatine çıkacağız" dedi. Muhalefete de yüklenen Erdoğan, "Muhalefetin nelerle uğraştığına artık bakmak bile istemiyoruz. Kırmızı kartla bir şey yapmak istediler. Onu da ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Daha sonra anladık ki kartları birbirine gösteriyorlarmış. Varsın onlar kırmızı ve sarı kartlarla oyun oynamaya devam etsinler, sol terör örgütlerinin jargonuyla konuşmayı sürdürsünler, ülkemizi her gün bir seviye daha yukarı çıkarmanın derdinde olacağız. Hedeflerimize doğru koşar adım gideceğiz. Daha fazla hanenin kapısını çalıp daha fazla gönle gireceğiz. Unutmayın kale içeriden fethedilir" dedi.

"GAZZE'DE ATEŞKES KORUNMALI"

Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Başkan Erdoğan'ın da gündeminde Gazze vardı. Erdoğan, "Gazze'de ilan edilen ateşkesin muhafazası için herkese büyük sorumluluklar düşüyor" dedi. Steinmeier'ın ziyaretinin barış ve istikrara yönelik ortak gayretler bakımından önem taşıdığını kaydeden Erdoğan, "Suriye'deki gelişmeler, Gazze'deki son durum ve Ukrayna'daki savaş gibi bölgesel konular bağlamında, Almanya ile işbirliğini sürdüreceğiz. Uluslararası toplum olarak iki devletli çözüm için gayretlerimizi sürdürmeliyiz" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin Suriye'nin yeniden imarına yönelik çabalarını Almanya'nın da destekleyeceğini vurgulayan Erdoğan, "Kalıcı barış ve refahın hüküm sürdüğü bir Suriye hepimizin arzusudur" diye konuştu.

GÖÇ VE SÜRGÜN OLMAZ

Sözlerine, "Bu akşam yaptığımız açık sözlü görüşme için müteşekkirim" diyen Steinmeier de özetle şunları söyledi: "Suriye konusunu ayrıntılı bir şekilde ele aldık. İsrail ve Filistin konusuna da değindik. Ateşkesin kalan rehinelerin serbest bırakılması içn ve insani felaketin sona ermesi için ilk adım olduğu konusunda hemfikiriz. Filistinlileri Gazze Şeridi'nden göç ettirmek veya sürgüne göndermek şeklindeki öneriler ise endişeye ve korkuya neden oluyor. Böyle öneriler uluslararası hukuk açısından da kabul edilemez. Biz de Almanya olarak iki devletli çözümü savunuyoruz."