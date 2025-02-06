“Suriye topraklarını YPG’den temizleyecek”

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Suriye'nin kendi milli bütünlüğünü sağlamak için topraklarını PKK/YPG işgalinden kurtaracağını belirten Fidan, "Çeşitli ülkelerden gelmiş bütün PKK'lıları geldikleri yerlere ya geri gönderecekler, ya imha edecekler" dedi.

ŞARA'NIN NET DURUŞU

Ahmet Şara'dan bir numaralı beklentinin, kendi ülkesindeki sorunlara sahip çıkması olduğunu dile getiren Fidan, "Türkiye için, bölge için tehdit eden konulara vaziyet etmesi. Etrafımızdaki ülkelerin herhangi bir nedenle bize tehdit üretmemesi, bizim için bir numaralı öncelik. Bu çerçeveden baktığımız zaman ben Sayın Şara'nın ve arkadaşlarının kafasının (PKK/YPG konusunda) son derece net olduğunu gördüm. Bu netlik, Türkiye'nin de açıkçası güvenlik ihtiyaçlarını tatmin edecek düzeyde bir netlik. Suriye yönetiminin gündeminde federasyon ya da özerklik benzeri düşünceler bulunmuyor" dedi. ABD Başkanı Trump ile ilgili de konuşan Fidan, "Trump yönetimi bir karar verme sürecinde, bunu öyle anlıyoruz. Beklediğimiz konu, Amerika'nın YPG'ye desteğini kesmesi ve oradaki Suriye'nin milli bütünlüğüne ve beraberliğine tehdit eden durumun ortadan kalkması. Artık yeni Suriye'nin de zaman kaybetmeden yoluna devam etmesi lazım. Tehcir meselesi ne bölgenin ne bizim kabul edebileceğimiz bir durum. Bunu düşünmek bile abesle iştigal. Tartışmaya açılması bile yanlış.

BAHÇELİ'NİN ÇIKIŞI

Devlet Bahçeli'nin İmralı çıkışını da değerlendiren Fidan, "Sayın Bahçeli'nin Türk-Kürt kardeşliğini pekiştiren çağrılarını fevkalade önemli buluyorum. Büyük bir siyasi risk üstlendiğini görüyoruz. Ülkenin menfaati için bir fedakarlık yapılmasının örneği ile karşı karşıyayız. Klasik siyaset dilinden uzaklaşarak ülkenin genel menfaatini düşünerek ortaya koyduğu tavır önemli. Asıl milliyetçilik bu. Terörün sona erdirilmesi konusu devlet organlarının büyük bir titizlikle uğraştığı bir konu. Cumhurbaşkanımız terörsüz Türkiye konusunda çok hassas. Bizim hiçbir şeyi şansa bırakma lüksümüz yok. Gelebilecek olumlu katkılar bizim işimizi kolaylaştırır. Terörle mücadeleyle her türlü yöntemi kullanarak mücadele etmeliyiz. Hiç kimseden icazet beklemeden sadece ülkenin lehine, ülkenin bağımsız kararıyla bu kavgayı verebilmek fevkalade önemli" şeklinde konuştu.