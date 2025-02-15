Çernobil’e İHA saldırısı ateşkes ihtimalini azalttı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun, Çernobil Nükleer Santrali'nin yıkılan 4'üncü reaktöründen çıkan radyasyondan "dünyayı koruyan sığınağa" insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini bildirdi. Zelenskiy, "Güçlü patlayıcı başlıklı bir Rus saldırı İHA'sı, bu gece Çernobil Nükleer Santrali'nin yıkılan 4. güç ünitesinden gelen radyasyondan dünyayı koruyan sığınağı vurdu" ifadesini kullandı. "

TÜM DÜNYAYA TEHDİT"

Sığınağı Amerikalı, Avrupalı ve diğer ülkelerle inşa ettiklerini belirten Zelenskiy, "Dünyada bu tür tesislere saldırabilen, nükleer santrallerin (bulunduğu) edebilen ve sonuçlarını düşünmeden çatışmalara girebilen tek devlet bugün Rusya'dır. Bu, tüm dünyaya yönelik bir terör tehdididir" değerlendirmesinde bulundu. Zelenkiy, saldırı düzenlenen alanda yangının çıktığını, şimdilik bölgede radyasyonun yükselmediğini kaydederek "İlk tahminlere göre sığınakta büyük hasar meydana geldi" bilgini paylaştı. Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik her gece benzer saldırılar düzenlemeye devam ettiğini belirten Zelenskiy, "Bu da (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in kesinlikle müzakerelere hazırlanmadığı anlamına geliyor." görüşünü paylaştı. Öte yandan Zelenskiy, ileriki günlerde Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceğini bildirdi.

MOSKOVA YALANLADI

Rusya tarafından da saldırı iddialarına cevap gecikmedi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in Rusya'nın Çernobil Nükleer Santrali'ne İHA saldırısı düzenlediğine dair açıklamasını yalanladı. Bu gibi iddiaların Ukrayna ile muhtemel müzakere sürecini bozmaya yönelik girişimler olduğunu vurgulayan Peskov, "Bu apaçık ortada. Bu insanların mevcut süreci bozmak için her şeyi yapacakları son derece açık" ifadelerini kullandı.