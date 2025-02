AK Partili Yusuf İbiş: İzmir en önemli mücadele sahamız

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, AK Parti İzmir Gençlik Kolları İl Yönetim Kurulu ve İlçe Gençlik Kolları Başkanları toplantısını gerçekleştirmek üzere İzmir'e geldi. Genel Başkan İbiş, toplantı öncesi AK Parti İzmir İl Kongresinde delegelerin oylarıyla yeniden İl Başkanı seçilen Bilal Saygılı'yı tebrik edip başarılar diledi.

"BİR DAVA TAŞIYICISI"

Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş başkanlığında, AK Parti İzmir Gençlik Kolları İl Yönetim Kurulu Üyeleri ve İlçe Gençlik Kolları Başkanları Toplantısı gerçekleştirildi. Yusuf İbiş, "Büyük bir coşkuyla gerçekleştirdiğimiz İl Gençlik Kolları Kongresine İzmir gençliği olarak imzanızı attınız. Hepinize emekleriniz için teşekkür ediyorum. AK Parti, kurulduğu günden bu yana gençliği sadece bir 'seçmen kitlesi' olarak değil, bir dava taşıyıcısı, bir fikir inşacısı olarak gördü. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gençler, karar alma mekanizmalarının her noktasında yer aldı, almaya da devam ediyor" dedi.

"KUTLU BİR MÜCADELE"

Yusuf İbiş, "Biliyoruz ki bizler, AK Gençlik olarak bu kutlu davanın en güçlü neferleriyiz! Biz gençler olarak Türkiye Yüzyılı hedeflerimize emin adımlarla yürümeye kararlıyız! Önümüzde büyük hedefler, kutlu bir mücadele var. İzmir'in her mahallesinde, her ilçesinde, her üniversitesinde AK Gençlik'in ruhunu ve enerjisini hissettireceğiz. Unutmayalım ki, İzmir bizim için sadece bir şehir değil, AK Gençlik'in en önemli mücadele sahalarından biridir. Yeni projeler, etkinlikler ve saha çalışmalarıyla daha fazla gencimizi AK Parti çatısı altında bir araya getireceğiz. İzmir'in gençlerine dokunacak, onların enerjisini davamızla bütünleştireceğiz. Unutmayalım ki, AK Parti sadece bir siyasi parti değildir. Bu dava, sadece bugünün değil, yarının davasıdır. Bizler, AK Gençlik olarak bu büyük mirası geleceğe taşıma sorumluluğunu üstleniyoruz. Hep birlikte daha fazla çalışarak, İzmir'de ve Türkiye'nin dört bir yanında AK Gençlik'in gücünü ve vizyonunu göstermeye devam edeceğiz" diye konuştu. AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkan Mehmet Emin İçelli ise, "Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, AK Gençlik olarak her zaman en ön safta olduk, olmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.