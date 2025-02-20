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Turan ifadeye çağrıldı

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Turan ifadeye çağrıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİ- AD) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında, 13 Şubat'ta düzenlenen TÜSİAD Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada yargıyı telkin ve yönlendirme girişiminde bulunarak gerçeğe aykırı, dezenformasyon içerikli beyanlarda bulunduğu gerekçesiyle 'Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs' ve 'Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçlarından re'sen soruşturma başlatmıştı.

Turan ifadeye çağrıldı

Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma sırasında, aynı genel kurulda konuşma yapan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın da dün yargı mercilerince yürütülen bazı soruşturma ve kovuşturmalara ilişkin, gerçeğe aykırı ve kamu barışını bozmaya elverişli nitelikte ifadeler kullandığı tespit edildi. Bunun üzerine, Turan hakkında da 'Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' ve 'Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs' suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı. Orhan Turan polis eşliğinde getirildiği adliyede ifadesi alındı.

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