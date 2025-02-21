TÜSİAD Başkanlarına yurt dışı yasağı geldi

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Arif Aras hakkında 13 Şubat'ta dernek genel kurulunda yaptığı konuşması nedeniyle 'Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma ve Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs' suçlarından res'en soruşturma başlatılmıştı. Dün İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Turan ve Aras'ın sulh ceza hakimliğindeki ifadeleri ortaya çıktı. İfadesinde bir bankanın yönetim kurulu başkanı ve aylık gelirinin 900 bin TL olduğunu söyleyen Aras, "Konuşmamın ana teması Türkiye ekonomisinin daha ileriye gitmesi için neler yapmamız gerektiği konusunda bir metindir. Eğitim dili, hukuk üstünlüğü, ekonomide tedbirler, ülkemizin kalkınması için kadın hakları ve birçok ekonomik konularda ve finansal konularda Türkiye'nin önünün açılması için bir takım örnekler vererek toplumun genel olarak hassasiyetini dile getirmeye çalıştım" dedi. Konuşmada kamuoyunu yanıltıcı herhangi bir bilgiyi vermediğini belirten Aras, "Bütün yaklaşım ve anlatımların ekonomiye etkilerinin yorumlanması şeklindedir. Türkiye'nin yatırım ortamının geliştirilmesi amacına yönelik bu konuşmaları yaptım. Yurt dışına çıkış yasağının tarafıma uygulanmamasını arz ederim" ifadelerini kullandı.

"GÖZALTI DEĞİL İFADE"

TÜSİAD Başkanı Turan ise, ifadesinde makine mühendisi olduğunu ve aylık ortalama gelirinin 1 milyon TL'yi bulduğunu söyledi. Yurt dışına yoğun ihracat yaptığını söyleyen Turan, "Adresim bellidir, iş insanıyım, yurt dışına çıkış yasağı talebinin reddine karar verilmesini talep ederim" dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da katıldığı bir programda TÜSİAD başkanlarına yönelik soruşturmalara ilişkin konuştu. Tunç, "Soruşturma dün başlamadı. Cumhurbaşkanımızın Meclis konuşmasından sonra değil önceden başladı. İfade alma düne denk gelmiş oldu. TÜSİ- AD başkanlarına gözaltı kararı olmadı. İfadeye davet edildiler" ifadelerini kullandı.