Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 23 Şubat Pazar günü düzenlenecek AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'ne ilişkin paylaşımda bulundu. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aziz milletimizin kaderini değiştiren, Türkiye Yüzyılına emin adımlarla ilerleyen kutlu yolculuğumuzda, Allah'ın izniyle yarım kalan hiçbir hikaye olmayacak... AK Parti'mizin 8'inci Olağan Büyük Kongresi'ni inşallah 23 Şubat Pazar günü partimize yakışır bir atmosferde icra edecek, hep beraber yeni bir dönemin kapılarını açacağız. Adında AK Işığında İstikbal" ifadesini kullandı.

OMUZ OMUZA YENİ HEDEFLERE

Paylaşımında yer verdiği videoda ise Erdoğan, "Neferlerimizle çıktığımız bu yolculuk, bir milletin kaderini değiştiren yolculuktur. Her başarının ardında milletimiz var, neferlerimiz, gönüldaşlarımız ve teşkilatlarımız var. Her adımda AK Parti teşkilatlarımızın alın teri var. Birlikte çıktığımız bu yolda milletimizle omuz omuza yeni hedeflere yürüyoruz. AK Parti teşkilatlarımızla birlikte milletimize hizmet ettik, her adımda birlik olduk, her aşamada daha güçlü bir Türkiye inşa ettik. Bu yolculuk, bir milletin kaderini değiştiren yolculuktur. Bu yolculuk, AK Parti'nin teşkilatları ve liderliğinde, milletimizle birlikte Türkiye Yüzyılına yolculuğumuzdur. Bu yolculukta yarım kalan hiçbir hikaye olmayacak." ifadelerini kullandı.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Erdoğan'ın, geçen yıl Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmadan "Gazze soykırımının önüne geçmek, 'Dur' demek için daha neyi bekliyorsunuz?" sözlerinin yer aldığı kesit de videoda yer aldı. Öte yandan, yarın Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek Büyük Kongre için hazırlıklar da tamamlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Asya ülkelerine yaptığı ziyaretlerinin ardından yurda dönüşü ile birlikte AK Parti 8'inci Olağan Büyük Kongrede yapılacak değişikliklere ilişkin çalışmalarına yoğunluk verdi. Erdoğan, geçtiğimiz Pazartesi günü öğlen saatlerinde parti genel merkezine gelerek, kurmayları ile parti yönetiminde yapılacak değişikliklere yönelik çalışmalara başlamıştı.

9 SİYASİ PARTİ DAVET EDİLDİ

Kongre öncesi son haftayı kongrede yapılacak değişikliklere ayıran Erdoğan listeleri tamamlarken, Pazar günü gerçekleştirilecek kongrede AK Parti'de MKYK ve MYK'da değişikliğe gidilmesi bekleniyor. Ana sloganı "Adında AK, Işığında İstikbal" olarak kararlaştırılan kongrede, bin 607 delegenin oy kullanması bekleniyor. Kongrede ayrıca AK Parti'nin yeni şarkısının da tanıtılması ve kısa film gösteriminin yapılması planlanıyor. AK Parti 8'inci Olağan Büyük Kongresine, partililerden yoğun katılım bekleniyor. Partililerin yanı sıra Büyük Birlik Partisi (BBP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Demokratik Sol Parti (DSP), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR), İyi Parti, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi (YRP) ve Saadet Partileri kongreye davet edilirken, YRP kongreye katılmayacağını açıkladı. Kongreye ayrıca dünyanın birçok noktasından katılım olması bekleniyor. AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı'ndan elde edilen bilgilere göre, kongreye davet edilen 139 büyükelçilikten 98'i katılım sağlayacakken, 98 katılımcının 62'si Büyükelçi, 34'ü dış misyon temsilcisinden oluşacak.

GENÇLERLE SOHBET ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını, Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Mevlana Camisi'nde kıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın okuduğu 'gençlik' temalı hutbenin ardından cemaatle namazını kılan Erdoğan, çıkışta halkla selamlaştı. Daha sonra Mevlana Diyanet Gençlik Merkezi'ni ziyaret eden Erdoğan, burada eğitim gören gençlerle sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.