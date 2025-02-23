Bayraktar TB2T-AI SİHA gökyüzünde

Türkiye'nin ilk milli SİHA'sı Bayraktar TB2, turbo motor ve gelişmiş yapay zekaya sahip versiyonuyla yeniden doğdu. Üstün irtifa, yüksek hız ve gelişmiş yapay zeka kullanan akıllı uçuş kabiliyetiyle muharebe sahasında dengeleri değiştirecek yeni nesil Bayraktar TB2T-AI SİHA, test uçuşlarıyla gökyüzündeki yerini aldı. Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk SİHA'sı Bayraktar TB2, turbo motor ve gelişmiş yapay zeka sistemleriyle donatılan yeni versiyonuyla muharebe sahasında çığır açacak. Uçuş testleri Keşan'da başarıyla devam eden yeni nesil Bayraktar TB2T-AI SİHA, turbo motor gücü, yüksek hız, üstün irtifa ve akıllı uçuş kabiliyetleriyle sınıfının dünyadaki en iyisi olarak görev yapmaya devam edecek. Turbo motora sahip Bayraktar TB2TAI, 30 bin feet'in üzerine 30 dakikadan kısa bir sürede çıkabiliyor.