Kooperatifzedeler CHP’ye rest çekti

İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle kurulan ve birbirine benzer yapılar gösteren kooperatifler, binlerce vatandaşı mağdur etti. CHP'li il başkanlarının da kurucuları arasında yer aldığı bu kooperatifler, dönemin Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kentsel dönüşüm vaatleriyle umutlanan insanları zor bir sürecin içine sürükledi. Sözleşmeleri feshedilen, işgalci konumuna düşürülerek şantiye alanlarından çıkarılan mağdurların son olarak soruşturma talepleri de Danıştay tarafından reddedildi.

Kooperatiflerin CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun kişisel adresinde kurulduğu görüldü

Kooperatif yönetimlerinde yer alan kişilerin karmaşık ilişkileri bir bir belgelendi.

'UZAKLAŞTIRILMALI'

Şirket faaliyetlerinin kamu görevi olmaması gerekçe gösterilerek soruşturma yapılamamasının ardından birlik olan kooperatif mağdurları İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e açık mektupla çağrıda bulundu. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un da kendi adreslerini göstererek kurdukları bu kooperatiflerin yönetiminde yapılan usulsüzlükleri belgeleyen kooperatif üyeleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, "Sayın Özgür Özel, biz kooperatifzedelerin ortaya çıkmasında rolü olan siyasileri derhal görevden uzaklaştırmalı ve bu sorumluluğa daha fazla ortak olmamalıdır!" sözleri ile seslendi.

SORUMLU BÜYÜKŞEHİR

Kooperatifzedelerin ortaya çıkmasında baş sorumlu garantörün İzmir Büyükşehir Belediyesi olduğuna vurgu yapan mağdurlar, Başkan Tugay'a isteklerini maddeler halinde bildirdi.

Mektuplarında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne güvenlerinin kalmadığını, fakat Tugay'ın bu durumu değiştirebileceğini belirten mağdurlar, "İzmir Büyükşehir Belediyesi sebep olduğu zararları maddi ya da ayni olarak ivedi şekilde karşılamak zorundadır. İZBETON ile yapılan sözleşmelerdeki (belediyenin üstlendiği inşaat işleri, iş merkezi alanı ve benzeri) kooperatifler lehine olan tüm maddeler gelecekte de korunmalıdır. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay, geçen ay basında açıkladığı üyelerin haklarını ödeyerek devralma işinin nasıl yapacağını, hukuksal dayanaklarıyla birlikte ve detayları ile açıklamalıdır. Hakkını devretmeyip evlerine kavuşmak isteyen üyelere piyasa fiyatlarına göre ve ödenen tutarları da göz önünde bulundurularak makul bir bedel önerilmeli ve ödemeleri vadeye yayılmalıdır" ifadeleri yer aldı