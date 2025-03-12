Suriye konusunda Ankara ihtiyatlı politika izleyecek

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Ferhad Abdi Şahin arasında, Suriye topraklarının birliğini vurgulayan ve bölünmeyi reddeden bir anlaşma imzalandı. "Suriye'de dönüm noktası" olarak nitelendirilebilecek gelişme sonrası gözler Ankara'ya çevrildi. Türkiye'nin bu süreçteki politikasında parola "Uygulama ve Entegrasyon" olacak.

HOMOJEN DAĞILIM FİKRİ

Genel bakış açısına göre bundan sonraki süreçte Türkiye, ihtiyatlı duruşunu koruyacak. Terör örgütü mensuplarının Suriye'deki ordu ve kolluk kuvvetlerine entegre olma süreci Ankara'nın yakın merceğinde olacak. Türkiye, bu süreçte bölgeselleşme olmaması ve homojen şekilde dağılım gerçekleşmesi gerektiği düşüncesini taşıyor. Şara ve Abdi arasında imzalanan anlaşmadaki 8 maddenin uygulanması noktasında atılacak adımlar yakından takip edilecek. Türkiye, terör örgütü içindeki yabancı milislerin Suriye'den çıkarılması hususunu vurgularken, bu noktada izlenecek yol haritası ve takvim Ankara'nın odağında olacak. Türkiye, terör örgütlerinin bölgeye verdiği zararı her platformda vurgulayarak, "bölgesel sahiplenme" anlayışıyla hareket edilmesi gerektiğini vurguladı. Diğer taraftan Abdi'nin Şara ile masaya oturmadan önce ABD ile görüştüğü de ifade ediliyor.