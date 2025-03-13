Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin girişimleriyle başlatılan "Terörsüz Türkiye" hedefine işçilerden tam destek geldi. 2013 yılında başlatılan Çözüm Süreci'nde Akil İnsanlar Heyeti'nde yer alan HAKİŞ'in Başkanı Mahmut Arslan, konfederasyonları tarafından düzenlenen basın iftarında konuştu.

ORTAK DURUŞ MESAJI

Arslan, "Terörsüz Türkiye konusunda İmralı'daki örgüt başının, PKK ve PKK'nın uzantılarının hem silahlarını bırakmasını hem de kendilerini feshetmesiyle ilgili çağrısını konfederasyon olarak olumlu buluyoruz. Türkiye'nin birlik ve beraberliği, toplumsal barışın sağlanması ve milletimizin huzur içinde yaşayabilmesi en büyük hedefimizdir" dedi. "HAKİŞ Konfederasyonu olarak, ülkemizin birliği, bekası, bağımsızlığı ve geleceği ile oynayan, masum insanlarımızın canına kasteden ve toplumsal barışı tehdit eden, milyarlarca dolarlık kaynağın terörle mücadelede kullanılması nedeniyle ülkemizin kalkınmasını engelleyen, her türlü terör eylemini en güçlü şekilde lanetliyoruz" diyen Arslan, "Toplumun tüm kesimleriyle el ele vererek, terörün her türlüsüne karşı ortak bir duruş sergilemeli, farklılıklarımızı zenginlik olarak görerek birlik ve beraberliğimizi pekiştirmeliyiz" ifadelerini kullandı.