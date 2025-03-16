16 yaş altı için sosyal medya düzenlemesi bu yıl Meclis’te

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 16 yaş altındaki çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin konuştu. Göktaş, Türkiye'yi temsilen katıldığı ve BM Genel Kurulu'ndan sonra en yüksek katılımlı BM etkinliği olan Kadının Statüsü Komisyonu toplantısının ardından değerlendirmelerde bulundu.

"GÜÇLÜ TÜRKİYE"

16 yaş altındaki çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin konuşan Göktaş, "Çalışmamızı son aşamaya getirip bu yıl içinde Meclisimize sunmayı planlıyoruz. Sosyal medya platformlarının da belli algoritmaları oluşturmaları, belli yükümlülükleri yerine getirmeleri gerekiyor. Bu düzenlemeler için onlara da belli bir süre vereceğiz. Dolayısıyla bir yıl içinde bu düzenlemeyi hayata geçirmeyi planlıyoruz" dedi. Öte yandan aile konusunun son dönemde çok gündemde olduğuna, ABD dahil birçok ülkenin gündeminde kadın, aile ve cinsiyetsizleştirme konularının yer aldığına dikkati çeken Göktaş, "Aile ve kadını birbirinin rakibi gibi gösteren anlayışı tamamen reddediyoruz. Bizler güçlü kadın, güçle aile, güçlü Türkiye anlayışı ile çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.