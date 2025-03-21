Ak Partili İnan: Masmavi Körfez’i kapkara hale getirdiler

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen iftar programına katıldı. Programda konuşan İnan, yerel yönetimlerde CHP'yi eleştirerek, "CHP, yerel yönetimden bir gram anlamaz. 25 senedir İzmir'i geriye götürdüler. Masmavi İzmir Körfezi'ni şu an kapkara bir hale getirdiler. Her gün onlarca atık suyu İzmir Körfezi'ne boşaltıyorlar. Biz buna muhalefet ediyoruz. İzmirlilerin hakkını savunuyoruz. Afyon'da bir netice aldılar. Bursa'da netice aldılar. Balıkesir'de netice aldılar. Peki şu bir sene içerisinde bu şehirleri bir gram ileri mi götürdüler, yoksa tam 5 sene boyunca geriye mi götürdüler? Burada bu muhasebeyi çok iyi yapmamız lazım. İnşallah yiğit düştüğü yerden kalkar" diye konuştu. İnan, Türk demokrasi tarihinde, darbe sevdalı bir parti varsa, darbeci bir parti varsa o da Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu söyledi.