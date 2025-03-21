Manisalı genç çiftçiden Erdoğan’a teşekkür

Beştepe Millet Sergi Salonu'nda önceki gün çiftçilerle bir araya geldiği iftar programında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bu seneden itibaren 5 yıl boyunca, tarımın çeşitli alanlarında kullanılmak üzere 1 milyar dolar, yani, 37 milyar lira yeni kaynağı çiftçilerimize hibe olarak vereceğiz" sözleriyle çiftçileri sevindirmişti.

GENÇ NÜFUSU ETKİLEDİ

2025 yılında bütçeden ve uluslararası kurum, kuruluşlardan kredi ve eş finansman desteğiyle 18,5 milyar liralık kırsal kalkınma desteğinin de verileceğini aktaran Erdoğan'ın müjdeleri iftara katılan çiftçiler tarafından memnuniyetle karşılandı. Yeni açıklanan desteklerin gençlerin de tarıma yönelmesine sebep olacağı kaydedildi. Programda Başkan Erdoğan ile birlikte iftar yapan 33 yaşındaki çiftçi Cavit Çağlar Çankaya, "Türkiye'de son yıllarda tarıma çok ciddi yatırımlar yapılıyor. Özellikle genç nüfusu kırsala çekmek adına sağlanan desteklerin sahaya yansımalarını ben kırsalda görüyorum" diye konuştu.

ÖNYARGILAR KIRILIYOR

Sağlanan desteklerin de gençlerin tarıma olan önyargılarını kırmaya neden olduğunu belirten Çankaya, "Manisa'da 5 kuşaktır bitkisel üretim yapıyoruz. Aile işletmemizde organik tarımda büyük yol kat ettik. Ziraat Mühendisliğinden mezun olduktan sonra eğitimime İspanya'da devam ettim. Özellikler bitkisel üretim ve organik tarım alanında kendimi eğiterek ülkeme üretmeye geldim" dedi.

"TAKDİR GÖRMEK GÜZEL"

Aynı zamanda TGOK üyesi olan Çankaya, Manisa'da konseyin temsilciliğini yaparak gençlerin çiftçiliğe ve kırsala olan önyargılarını kırmaya çalıştıklarını söyledi. Erdoğan ile aynı masada iftar yapan TGOK üyesi Nagihan Ersan ise, ailelerinin köklü tarım geçmişini modern tekniklerle birleştirerek elma üretiyor. Nagihan Ersan, "Özellikle değişen iklim koşullarına karşı daha dayanıklı ve verimli bir üretim modeli oluşturmak için yeni çeşitler ve terbiye sistemleri üzerinde çalışıyoruz" diye konuştu. Başkan Erdoğan ile birlikte iftar yapmaktan gurur duyduğunu söyleyen Ersan, "Böylesine anlamlı bir iftar programında bulunmak benim için büyük bir onurdu. Tarım sektörünün temsilcileri olarak Cumhurbaşkanımız ile aynı sofrayı paylaşmak, çiftçilerin emeklerinin takdir edildiğini görmek bizler için çok kıymetliydi. Çiftçilik sadece bir meslek değil, aynı zamanda ülkenin gıda güvencesini sağlayan temel unsurlardan biri" şeklinde konuştu.