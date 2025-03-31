’Masmavi gezegenin rengi plastiklerle soluyor’

Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, bu yıl "Moda ve tekstilde sıfır atığa doğru" temasıyla kutlanan "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" dolayısıyla Türkiye'nin yurt dışında bulunan temsilciliklerinde de yapılan ve yapılacak özel etkinliklere video mesaj gönderdi. Emine Erdoğan, okyanuslara karışan trilyonlarca mikroplastiğin, yüzde 9'unun tekstil sektöründen geldiğine işaret ederek "masmavi" gezegenin renginin plastiklerle solduğuna dikkati çekti. Emine Erdoğan, bunun için tek yapılması gerekenin, döngüsel üretim ile tüketim modellerine geçmek olduğunu kaydetti ve "Kıyafetlerimizi nesiller arası yolculuklara çıkaralım" ifadelerini kullandı. Emine Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla da sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi: "Ramazan Bayramımız mübarek olsun. Sevgi ve muhabbetin pekiştiği, dargınlıkların yerini hoşgörüye bıraktığı bir bayram geçirmeyi temenni ediyorum."