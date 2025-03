Şehitliklerde buruk bayram

Manisa'da Ramazan Bayramı kapsamında şehitliklerde hüzün vardı. Şehit aileleri ve gaziler, şehitlikleri ziyaret ederek çiçekler bıraktı, dua etti. Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi Başkanı Gazi Yusuf Kıyışkan, "Bayramın derin maneviyatıyla bezenmiş atmosferinde Manisa Şube olarak, vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygı, sevgi ve minnetle anmak için anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

'MANEVİ MİRAS'

Başkan Kıyışkan, "Bu anlamlı günde, şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin ruhani izlerini daima yaşatmanın, onların bıraktığı kutsal emanete layık bir nesil yetiştirmenin ne denli hayati olduğunu bir kez daha anladık. Her dua, her ziyaret, her saygı duruşu; vatanımızın geleceğine dair umutlarımızı ve milli birlik ruhumuzu perçinleyen manevi bir mirasın sembolüdür. Ayrıca, bu kutlu vesileyle, tüm İslam aleminin bayramını, başta şehit ailelerimiz ve gazilerimiz olmak üzere, en içten dileklerimizle tebrik ediyoruz" diye konuştu.