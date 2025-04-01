İsrail bayramın ikinci gününde 20 Filistinliyi katletti

Soykırımcı İsrail ordusunun, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 20 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde de Gazze Şeridi'ni hedef alan şiddetli saldırılarını sürdürüyor. Filistin resmi haber ajansına göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistinli "Mikdad" ailesine ait evi bombaladı. Saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Kentin Abasan el-Kebira bölgesinde Filistinli "En-Neccar" ailesine ait evin İsrail ordusu tarafından hedef alınması sonucu 2 Filistinli yaşamını yitirdi. Han Yunus'un merkezinde İsrail ordusunun gece saatlerinde Kemal Muammer isimli Filistinlinin evini bombalaması sonucu 6 kişi öldü. Soykırımcı İsrail ordusunun, 18 Mart'ta ateşkesi bozarak Gazze'ye yeniden başlattığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı bini aştı.