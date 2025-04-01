İsrail’e Türkiye’den sert tepkiler

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik cümleler sarf etmişti. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından, Saar'ın açıklamalarına tepki gösterdi. Yılmaz,"Bizim medeniyetimiz hiçbir zaman anti-semitik olmadı. Anti-semitizm arayanlar, Avrupa tarihine baksınlar. Netanyahu hükümetinin işgal, soykırım ve etnik temizlik politikalarını reddetmek anti-semitizm değildir" dedi.

'GÜR SESLİ BİR LİDER'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise Başkan Erdoğan'a yönelik sözlerin "kabul edilemez" olduğunu belirtti. Tunç, şu ifadelere yer verdi: "Sayın Cumhurbaşkanımız, 'daha adil bir dünya mümkün' diyerek, her zaman çağırıyoruz" açıklaması yaptı.

Her zaman mazlumun yanında duran ve uluslararası alanda adaletin en gür sesi olan bir liderdir. Bebek katili barbarlar, dökülen her damla kanın hesabını uluslararası hukuk önünde eninde sonunda verecektir." AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "Netanyahu'nun soykırımcı hükümetinin dışişleri bakanı Gideon Saar'ın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri yok hükmündedir. Cumhurbaşkanımız insanlık cephesinin en gür sesidir" ifadelerini kullandı.