Macron’dan Başkan Erdoğan’a Bayram telefonu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider arasında gerçekleşen görüşmenin detayları, İletişim Başkanlığı tarafından duyuruldu. Başkanlığın yaptığı açıklamaya göre, Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Ramazan Bayramı dolayısıyla aradı.

SAVCI KİRAZ'I ANDI

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayan Macron, Cumhurbaşkanımızın Ramazan Bayramı'nı tebrik etti, bayramın İslam âlemine hayırlı olması temennisinde bulundu." Başkan Erdoğan, görevi başında şehit edilen savcı Mehmet Selim Kiraz'ı da andı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Cumhuriyet savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı teröristler tarafından alçakça bir saldırı sonucu şehit edilişinin 10'uncu yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı. Savcı Kiraz, 11 Mart 2014'te hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin soruşturma dosyasını 5'inci savcı olarak devraldı. Soruşturmayı yürüttüğü sürece yoğun çaba gösteren Kiraz, Adli Tıp Kurumu ve Ulusal Kriminal Büro raporları aldırarak dosyada ilerleme kaydetti. Kiraz, soruşturmayı sürdürdüğü 31 Mart 2015'te DHKP/C'li teröristler Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından makam odasında rehin alındı.Vurulan savcı Kiraz ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, iki terörist güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilirdi. 46 yaşındaki savcı Kiraz, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

'AYRIŞAN DÜNYADA DİPLOMASİ'

Türkiye, Küresel gerilimlere barış çıl çözümler üreterek diplomasi sahnesinde "oyun kurucu" rolüyle dikkat çekiyor. 4 yıldır dış politikanın nabzının attığı Antalya Diplomasi Forumu (ADF)-2025, bu yıl 11-13 Nisan tarihleri arasında 100'den fazla ülkeden lider, bakan ve uluslararası teşkilatların yöneticilerinin katılımı ile düzenlenecek. ADF-2025'in tema sı ise 'Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek' olarak belirlendi. Foruma, dost ve müttefik ülkelerden devlet başkanı ve bakanlar düzeyinde katılım öngörülürken, Avrupa Birliği başta olmak üzere uluslararası örgüt temsilcilerinin de büyük ilgisi bekle niyor. Erdoğan'ın da ADF'ye katılarak, dünya meselelerine Türkiye eksenli bakışı anlatan bir hitap gerçekleştir mesi öngörülüyor.