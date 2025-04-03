MHP lideri Bahçeli’den net mesaj: Dağda terör, şehirde vandallık son bulmalı!

SİVİL ANAYASA VURGUSU

Bahçeli, Terörsüz Türkiye hedefinin gerçekleştirilmesi için tüm siyasal partilerin sivilleşmesi gerektiğini aktardı. Sivil siyasetin yıllarca Türkiye'de askeri vesayetten kurtulma anlamında kullanıldığına dikkat çeken Bahçeli, "Darbe anayasası yerine yeni sivil anayasa hazırlanması Türk demokrasisi için zaruret. Terörsüz Türkiye sürecinin tam olarak başarıya ulaşmasının ileri adımlarından biri, her türlü vandalizmin siyasetten dışlanması. Bu ihtiyaç İstanbul'da yaşanan sokak eylemleriyle de net şekilde görülmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın pek çok yolsuzluk iddiasıyla tutuklanması sonrası CHP öncülüğünde marjinal sol grupların saldırılarıyla sokaklar karıştırıldı. Hukuku yok sayarak adalet talep etmek bir çelişki olduğu gibi şiddetin bir yöntem olarak görülmesi ve normalleştirilmesi vandalist siyaset anlayışı" ifadelerini kullandı.

"SİYASİ ETİK YASASI ŞART"

Siyasi partiler kanununda ilgili değişiklikler yapılabileceğini ve siyasi etik yasasının çıkarılabileceğini aktaran Bahçeli, "Bu hususta yapılması elzem ilk somut düzenleme, siyasi partiler kanununun yenilenmesi olabilecek. Mevcut kanunda milli devlet niteliğinin korunması başlığında bölgecilik ve ırkçılığı reddeden 82. maddeye ilave olarak, milli devletin korunmasının her türlü vandalizmin reddiyle mümkün olabileceğiyle ilgili bir ekleme yapılabilecek. İkinci gerekli düzenleme ise siyasi etik yasası çıkarılması. Çıkarılacak siyasi etik yasasının oldukça kapsamlı olması gerekse de Terörsüz Türkiye'de siyasetin dilinin, üslubunun şiddetten arındırıldığı bir anlayışa ihtiyaç var" değerlendirmesinde bulundu.