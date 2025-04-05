Devlet Bahçeli’den Türkeş’in kabrine ziyaret

MHP lideri Devlet Bahçeli, yaklaşık 2 ayın ardından mesaisine dün başladı. Devlet Bahçeli, vefatının 28. yıl dönümünde Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Türkeş'in mezarı başında dua ettikten sonra genel merkeze geçen Bahçeli, bozkurt selamı da verdi.

KABRE KARANFİL BIRAKTI

MHP'den 6 Şubat'ta yapılan resmi açıklamada, 77 yaşındaki Devlet Bahçeli'nin kalp kapakçığı ameliyatı geçirdiği ve kalp kapağının değiştirildiği duyurulmuştu. Açıklamada, Bahçeli'nin 4 Şubat'ta "planlı tetkik ve tedavileri için" hastaneye yatırıldığı, 10 yıl önce takılan kalp kapağında ortaya çıkan dejenerasyon bulguları nedeniyle 6 Şubat'ta yeni bir ameliyat yapıldığı belirtilmişti. Başarılı geçen operasyonun ardından taburcu edilen ve evinde istirahat eden Bahçeli'nin, ne zaman mesaiye başlayacağı merak ediliyordu. Devlet Bahçeli, 2 aylık aranın ardından dün ilk kez görüntülendi. İstirahati sonrası ilk olarak Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarına ziyarette bulunan Bahçeli, duanın ardından Türkeş'in kabrine kırmızı ve beyaz karanfiller bıraktı. Parti yetkililerinin de eşlik ettiği bu ziyaret sonrası Bahçeli, çıkışta kendisini bekleyen vatandaşları bozkurt işareti yaparak selamladı.

SLOGANLARLA KARŞILANDI

Devlet Bahçeli, 2 aylık aranın ardından karanfil ve güllerle "Hareketin lideri Devlet Bahçeli" sloganları ile karşılandı. Bahçeli buradan Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın yeni hizmet binasına geçti ve açılışını gerçekleştirdi. Devlet Bahçeli daha sonra partisinin genel merkezine geçti. Burada Bahçeli'nin aracını güller atarak karşılayan sevenleri "Durma ilerle evlatların seninle", "Hareketin lideri Devlet Bahçeli" sloganları attı. Balkondan partilileri selamlayan Bahçeli, çalışma ofisine geçerek çalışmalarına başladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeniden mesaisine başlamasına ilişkin, "Etrafımızdaki gelişmeler, Cumhur İttifakı'mızın ortaya koyduğu hedeflerin önümüzdeki dönem için hayati önemde olduğunu ve belirleyici olacağını daha net şekilde göstermiştir. Yolumuza daha kararlı ve güçlü şekilde devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.