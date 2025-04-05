Suriye’de İsrail ile ilgili bir çatışma görmek istemiyoruz”

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın 2. gün oturumuna katıldı. Burada gazetecilere önemli demeçler veren Fidan, "Suriye'de İsrail ile herhangi bir çatışma görmek istemiyoruz. Çünkü Suriye Suriyelilere aittir. Suriye Türkiye'ye ait değildir, İsrail'e ait değildir" dedi.

"SURİYE İSRAİL'İN DEĞİL"

Fidan, "Ancak İsrail'in Suriye'deki askeri tesislere yönelik tekrarlanan saldırıları, yeni hükümetin DEAŞ da dahil olmak üzere düşmanlardan gelen tehditleri caydırma yeteneğini zayıflatıyor" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin Suriye'deki geçiş döneminde terör örgütü DEAŞ veya PKK'nın, ülkedeki askeri imkanların yetersizliğinden faydalanmasını istemediğini belirten Fidan, "Ne yazık ki İsrail, yeni bir devletin DEAŞ ve diğer terör saldırılarına ve tehditlerine karşı kullanabileceği tüm bu yetenekleri tek tek ortadan kaldırıyor. İsrail'in Suriye'de yaptıkları yalnızca Suriye'nin güvenliğini tehdit etmekle kalmıyor, aynı zamanda bölgenin gelecekte istikrarsızlaşmasına da zemin hazırlıyor" şeklinde konuştu. Fidan, "Ancak Şam'daki yeni yönetim, Türkiye gibi Suriye'nin komşusu olan İsrail ile belirli anlayışa sahip olmak istiyorsa bu onların kendi bileceği iştir" ifadelerini kullandı. ABD'nin Esad döneminde Suriye'ye uyguladığı yaptırımlarına değinen Fidan, "Şimdi yeni bir Suriye var. Bence yeni Suriye'nin farklı bir yaklaşım gerektirdiğini düşünüyorum" diye konuştu.