Başkan Erdoğan: Darbeciliğin kitabını CHP yazmıştır

CHP'LİLER YARGIYA DUA ETSİN

Denklemin gayet basit olduğunu vurgulayan Erdoğan, "CHP demek cunta demektir, cunta demek CHP demektir. CHP sadece 'yolsuzluğun' değil, aynı zamanda bu ülkede 'darbeciliğin' de kitabını yazmıştır. Eğer, o hakaret ettikleri, o tehdit savurdukları bağımsız yargı olmasaydı, şu anda bile CHP, kendi içinden çıkan cunta yönetiminin esiri olacaktı. Siz yatın, kalkın yargıya dua edin ki sizi kendi içinizden çıkan cuntadan kurtardı" diye konuştu. Vatandaşlara da seslenen Erdoğan, "Hiç kimse bunların faşizan baskılarına boyun eğmesin. Kimsenin korkusu olmasın. Korkaklar zafer anıtı dikemez. Türkiye'yi yerinde sayanlar son 23 yıldır olduğu gibi hedeflerine doğru emin adımlarla yürüyenler istikbale taşıyacaktır" ifadelerini kullandı.

O ESKİ TÜRKİYE ARTIK YOK

Ne sokak hareketleri, ne kışkırtmalar, ne tehditler, ne boykot adını verdikleri linç listeleriyle bir yere varamayacaklarını dile getiren Erdoğan, "Allah'ın izniyle bunlarla hiçbir yere varamazlar. O eski Türkiye artık yok. Anarşiyle sokaklarını teslim aldığınız Türkiye çok eskilerde kaldı. Üniversitelerini işgal edip öğrencileri, hocaları esir aldığınız Türkiye, kötü bir hatıra olarak, artık geçmişte kaldı. Ticareti, üretimi kilitlediğiniz günler çok gerilerde kaldı. Sanatçıya, gazeteciye, yazara, medyaya, arkanıza aldığınız vesayet kurumlarıyla parmak salladığınız, ayar çektiğiniz Türkiye tarihte kaldı. Yabancı diplomatların arabalarından atları çözüp o arabaları kendiniz de çekseniz, size bir kuru teşekkür reva görecek konjonktür, bir daha geri gelmemek üzere tarihin çöplüğüne atıldı" dedi.