Antalya’da yoğun diplomasi trafiği! Başkan Erdoğan devlet başkanlarıyla bir aradaydı

Başkan Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında devlet ve hükümet başkanlarıyla yoğun diplomasi trafiği yürüttü. 11-13 Nisan tarihleri arasında düzenlenen foruma 155 ülkeden 21 devlet başkanı katıldı. Forum, 6 binden fazla kişiyi ağırladı.

İLK GÖRÜŞME AZERBAYCAN'LA

Başkan Erdoğan, "Ayrışan dünyada diplomasiyi sahiplenmek" temasıyla NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen 4. Antalya Diplomasi Forumunda, Azerbaycan, Karadağ, Kosova, Suriye, Sierra Leone, Somali ve Sudan devlet başkanları ile Bulgaristan, Bosna Hersek, Gürcistan, Filistin, Katar, Libya Macaristan başbakanları ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı ile bir araya geldi. Forumun ilk günü önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşen Erdoğan, Türkiye ile Azerbaycan'ın enerji, ulaştırma ve savunma sanayisi başta olmak üzere, birçok alanda işbirliğini ileriye taşıyacak adımlar atmaya devam edeceğini belirtti. Erdoğan, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinin memnuniyet verici olduğunu, Türkiye'nin Azerbaycan'ı Güney Kafkasya barışının mimarı olarak görmek istediğini, Türkiye'nin Ermenistan ile normalleşme sürecini de dikkatli bir şekilde sürdürdüğünü ifade etti.

ŞARA İLE BİR ARADA

Aliyev'in ardından Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic ile görüşen Erdoğan, Türkiye ile Karadağ arasındaki işbirliğini geliştirmek için ileriki süreçte karşılıklı yeni adımlar atmanın faydalı olacağını, öncelikle ticaret hacmini artırmayı hedeflediklerini aktardı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ile görüşen Erdoğan, Türkiye'nin, Suriye'de yeniden kaos yaşanmasını isteyenlere fırsat verilmemesini memnuniyetle karşıladığını, gelecek yılların Suriye'de istikrarın, refahın ve huzurun yılları olacağını dile getirdi. Türkiye'nin, Suriye'ye yönelik uluslararası yaptırımların kaldırılması için diplomatik çabalarını sürdüreceğini belirten Erdoğan, Suriye ile ticari ve ekonomik alanda işbirliğini canlandırmak için gayretlerin artırılması gerektiğini, diğer alanlarda da atılacak adımların değerlendirilebileceğini söyledi. Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi de kabul eden Erdoğan, Türkiye'nin, Libya'nın huzur ve güvenliğine önem verdiğini, Libya ile her alanda işbirliğini geliştirmeye devam edeceklerini ifade etti.

TÜRKİYE İLE DAYANIŞMA MESAJI

IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul eden Erdoğan, terör örgütleriyle mücadelede Türkiye ile bölgesel yönetimin dayanışmasının önemli olduğunu, Türkiye'nin Kalkınma Yolu Projesi'nden Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin de azami ölçüde faydalanmasını istediğini bildirdi. Erdoğan, Kuzey Irak'ta hükümet kurma sürecinin bir an önce tamamlanmasının, bölgenin istikrarı için önem arz ettiğini, Kerkük'teki durumun da Türkiye tarafından yakından izlendiğini aktardı. Başkan Erdoğan, Barzani'ni kabulünün ardından Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştü. Erdoğan, ikinci günündeki temasları kapsamında, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Sırp üyesi Zeljka Cvijanovic, Hırvat üye Zeljko Komsic ve Boşnak üye Denis Becirovic ile kahvaltıda bir araya geldi.