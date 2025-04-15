Kabine bugün toplanıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen en son kabine toplantısı 24 Mart tarihinde gerçekleştirilmişti. Kabine'nin bugün toplanması bekleniyor. Yoğun gündem ile bir araya gelecek olan kabinenin ana teması birçok diplomatik temasın gerçekleştirildiği Antalya Diplomasi Forumu ve Terörsüz Türkiye çalışmalarına yönelik Başkan Erdoğan'ın İmralı Heyeti ile yaptığı görüşmenin detayları olacak. Kabinede ABD Başkanı Donald Trump tarafından gündeme getirilen gümrük vergisi düzenlemesi ve ABD ile Çin arasındaki çekişmelerin gündeme gelmesi ve çözüm önerileri istişare edilecek. İsrail'in, Filistin'de gerçekleştirdiği katliamlar ve Suriye'ye yönelik attığı adımların da Kabine'de konuşulması bekleniyor.