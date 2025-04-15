Kabine bugün toplanıyor! Gündem 'Terörsüz Türkiye'

Yoğun gündem ile bir araya gelecek olan kabinenin ana teması birçok diplomatik temasın gerçekleştirildiği Antalya Diplomasi Forumu ve Terörsüz Türkiye çalışmalarına yönelik Başkan Erdoğan'ın İmralı Heyeti ile yaptığı görüşmenin detayları olacak.