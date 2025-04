‘Silah bırakmayan her yapı hedefimiz olacak’

Bakan Yaşar Güler başkanlığında, Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları ile yurt içindeki ve sınır ötesindeki birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi. Burada konuşma yapan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Suriye'deki bazı eylem ve inisiyatiflerin zaman zaman istikrarı zedeleyici bir boyuta ulaştığını gözlemlemekteyiz. Sahada Türkiye'nin yadsınamaz bir tecrübesi vardır ve başta Suriye Yeni Hükümeti olmak üzere takdir görmekte ve çözüm kaynağı olarak görülmektedir" ifadelerini kullandı.

'SÜREÇ SABOTE EDİLEMEYECEK'

Yeni Suriye Hükümeti ile SDG arasında varılan mutabakat kapsamında belirli bölgelerdeki çekilme ve devir sürecinin dikkatle izlendiğini belirten Yaşar Güler, "Bu noktada Türkiye'nin beklentileri ve çekinceleri muhataplara açık bir şekilde iletilmiştir. PKK terör örgütünün temelsiz ve sonuçsuz heveslerinden, aklıselim bir inisiyatifin perspektifine evrilen süreci hassasiyetle takip ediyoruz. Gerçekten barıştan yana olan her girişim desteklenir. Ancak süreci istismar etmeye çalışanlar, zamana oynayanlar, bu zemini propaganda aracı olarak kullananlar karşılarında daima kararlı bir Türkiye bulacaktır. Hiçbir açıklama, hiçbir beyan, eğer eylemle desteklenmiyorsa bizim nazarımızda bir kıymet ifade etmez. Terörün her türlüsünün tamamen sona erdirilmesi, sadece ülkemizin değil bölgemizin ve dünyanın barışına da katkı sağlayacaktır. Silahı bırakmamakta ısrar eden, kardeşliği değil ayrılığı körüklemeye çalışan her yapı, dün olduğu gibi bugün de meşru hedefimiz olmaya devam edecektir. Bu konuda devletimizin duruşu nettir: Sürecin sabote edilmesine asla izin verilmeyecek; toplumun güvenliğini tehdit eden hiçbir yapılanmaya müsamaha gösterilmeyecektir" dedi.

'MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR'

"Suriye'de istikrarın tesisi, toprak bütünlüğünün korunması ve yeni hükûmetin ülke genelinde meşru otoriteyi tesis etmesi, bölgemizin geleceği açısından kritik önemdedir" diyen Bakan Güler, şöyle devam etti: "Bu kapsamda TSK olarak Suriye'nin güvenlik ve savunma kapasitesinin inşasına destek vermeye devam ediyoruz. TSK kendisine tehdit olmayan hiç kimseye tehdit değildir. DEAŞ başta olmak üzere her türlü terör örgütüne karşı mücadelemizi sürdürüyoruz. Biz bölgede meseleleri diyalogla çözmekten yanayız. Amacımız, bölgede istenmeyen bir hadisenin yaşanmasını önlemektir. Ancak şu hususun da altını özellikle çizmek isterim; bu gelişmelerin bölgenin olmazsa olmaz ihtiyaç ve taleplerinin karşılanmasına engel teşkil etmesine müsaade etmeyeceğiz."

KÜRESEL GÜVENLİK SAĞLAYICISI

"LİBYA'DA, Somali'de, Karadeniz'de, Doğu Akdeniz'de ve Avrupa güvenlik mimarisi içinde üstlendiğimiz görevler, Türkiye'nin küresel bir güvenlik sağlayıcısı olduğunu göstermektedir" diyen Güler, "NATO kapsamında yürüttüğümüz faaliyetler ve uluslararası barış misyonlarımız, milletimizin onurlu duruşunu yansıtmaktadır. Gündemimiz görüldüğü üzere artan bir yoğunlukta devam etmektedir. Aldığınız kararlar, uygulama azim ve kararlılığınız fark yaratmakta, uygulamadaki profesyonelliğiniz başarının anahtarı olmaktadır" diye konuştu.