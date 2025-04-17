Özel’in algısına Baykal’dan yanıt

MERHUM siyasetçi Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, Ekrem İmamoğlu'nun sahte diplomasının iptalinin ve tutuklanmasının ardından yapılan ekonomiyle ilgili algılara tepki gösterdi. Aslı Baykal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde iddia edilen 580 milyar liralık yolsuzluğa değinerek, aynı tutumun, CHP kurultayında Özgür Özel'in kendisini genel başkan adayı olarak öne çıkarmak için dağıtılan paralara da uygulanması gerektiğini dile getirdi. Aslı Baykal, bu durumda, CHP yönetimlerinin ülkeye verdiği zararın net olarak görülebileceğini ifade etti. Baykal, "Özgür Özel 18 Martta İBB başkanının sahte diploması iptal edildikten sonra ülkenin ne kadar parasının harcandığını, emeklinin cebinden ne kadar yok olduğunu hesaplamış. İBB'de yapılan 580 milyarlık yolsuzluk ile CHP'nin ülkeye verdiği zararı net görebileceğiz" diye konuştu.