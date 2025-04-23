Avrupa’ya Gazze için güçlü duruş çağrısı

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kabulde bölgesel ve küresel konular ele alındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Avrupa Konseyi ile yapıcı diyalog ve etkileşime önem verdiğini, Konsey ve diğer uluslararası insan hakları mekanizmalarıyla iş birliğini sürdürdüğünü ifade etti.

İSLAM KARŞITLIĞI ARTIYOR

Erdoğan, son dönemde Avrupa'da artış gösteren ırkçılık, İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığının tedirgin edici olduğunu, bunlarla mücadelede Avrupa Konseyi'nden daha fazla hassasiyet beklendiğini belirtti. Erdoğan görüşmede, İsrail'in Gazze'de katliamlarına devam ettiğini, İsrail saldırganlığına karşı Avrupa'dan uluslararası hukuk ve insan haklarına sahip çıkan güçlü bir ses beklendiğini ifade etti.

AVUSTRALYA İLE İŞBİRLİĞİ

Başkan Erdoğan, resmi programı kapsamında Berset'in ardından ise Avustralya Genel Valisi Sam Mostyn'ı resmi törenle karşılayarak kabul etti. Görüşmede Türkiye ile Avusturalya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Avusturalya arasındaki tarihi köklere sahip dostluk köprülerini daha da sağlamlaştırmak için ticaret, turizm, ulaştırma başta olmak üzere birçok alanda atılacak adımlarla iş birliğini geliştirmeye devam edeceklerini belirtti. Başkan Erdoğan, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında ortaya koyduğu saldırgan tutumun sonlandırılması için uluslararası toplumun gayretlerini artırması gerektiğini, bölgede kalıcı barışın iki devletli çözümle mümkün olduğunu ifade etti.