İşçiler güven istiyor sendika korku salıyor

İzmir'de, Çiğli, Buca, Bornova, Konak, Karabağlar, Karşıyaka ve Narlıdere ilçe belediyelerinin ardından bu kez de Gaziemir karıştı. Gaziemir Belediyesi'nde örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ile Toplu İş Sözleşmesi (TİS) sürecini, işveren adına yürüten Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) arasında aylar süren görüşmelerden sonuç çıkmadı.

SON MAAŞLARI EKSİK YATTI

5 aydır zamsız maaşla çalışan, geçen ayki maaşlarının bir kısmını da eksik alan işçilerin yüzde 40 oranında zam talep ettiği, SODEMSEN'in ise yüzde 30 oranında zam önerisinde bulunduğu öğrenildi. İşçiler, sendika ile işveren arasındaki arabulucu sürecinde de uzlaşama çıkmayınca dün bir eylem daha yaptı. Maaşlarına geçinebilecekleri düzeyde bir zam istediklerinin altını çizen işçiler, belediye binası önünde halay çekip çeşitli sloganlar atarak CHP'li Başkan Ünal Işık'ı sağduyuya çağırdı. İşçiler, diğer ilçe belediyelerinde TİS sürecini yürüten DİSK Genel İş Sendikası'nın CHP'li başkanlar ile kapalı kapılar ardında Buca, Karşıyaka, Bornova ve Çiğli'deki gibi Gaziemir'de de kendilerini mağdur etmesinden korktuklarını ifade etti.

BAŞKAN SÖZÜNÜ TUTMADI

İşveren ile sendika tarafından baskı görme ya da işten atılma korkusu yaşayan işçiler, yürütülen TİS sürecinde şeffaflık istediklerini söyledi. Buca Belediyesi'ndeki TİS sürecinde de greve çıkıldığını ancak DİSK Genel İş Sendikası İzmir 5 No'lu Şube Başkanı Ahmet Savaş Aras'ın burada işçilere sormadan bir gecede grevi bitiren sözleşmeye imza attığını dile getiren işçiler, benzer bir durumun en son Çiğli'de de yaşandığına dikkat çekti. Gazi Bel işçileri, işveren adına süreci yürüten SODEMSEN ile görüşen DİSK Genel İş Sendikası yöneticilerinin, greve çıkıldıktan sonra işçilere sormadan Sendika Genel Merkezi'nden Toplu Sözleşme Daire Başkanı Faruk Saral'ın bilgisi dahilinde TİS'e imza atıldığını iddia etti. Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık'ın yerel seçim döneminde seçilmesi halinde işçilerin maaşlarına 5'er bin lira iyileştirme yapacağını söylemesine rağmen bu sözü 1 yıldır tutmadığını da hatırlattılar. Gazi Bel işçileri, sendikanın buradaki TİS görüşmelerinde de yanlarındaymış gibi gözüküp daha sonra kendilerine sormadan TİS'i imzalamasından endişe duyduklarını anlattı.

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık

DİSK'İN SABIKASI KABARIK

Geçen yıl Kasım ayında Buca Belediyesi'nde de işçiler TİS görüşmelerinde uzlaşamayınca greve çıkmış, iki gün süren grevin ardından süreci yürüten DİSK Genel İş Sendikası İzmir 5 No'lu Şube Başkanı Ahmet Savaş Aras, belediye yönetimi ile sessiz sedasız anlaşma imzalamış, hatta bazı işyeri temsilcileri tepki olarak görevlerinden istifa etmişti. Bornova Belediyesi'ndeki TİS sürecinde de işçiler grev kararı almış, iddiaya göre DİSK Genel İş Sendikası yöneticileri, işçilere 'Grev yaparsanız beter olursunuz' şeklinde mesaj atmış, sonrasında işçilerin onayı olmadan TİS'i oldu bittiye getirmişti. Çiğli'de de grev kararı alınsa da DİSK Genel Merkezi'ndeki yöneticiler Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız ile masaya oturup, grevi bitiren sözleşmeyi imzalamıştı.