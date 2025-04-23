Uraloğlu: Suriye ile birlikte barışa katkı sağlayacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi temasta bulunmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'daydı. Bakan Uraloğlu'nu Suriye Ulaştırma Bakanı Yarub Bedir, Şam Havalimanı'nda karşıladı. Bakan Bedir ile basın açıklaması yapan Bakan Uraloğlu, Suriye'yi bağımsızlığına kavuşturdukları için mevkidaşını tebrik etti.

EN UZUN SINIRA SAHİP 2 ÜLKE

Uraloğlu, "Ziyaretimizde ulaştırma alanında daha neler yapabileceğimizi, ilişkilerimizi nasıl geliştirebileceğimizi konuşacağız. Ülkelerimiz arasında tesis edeceğimiz güzel ilişkiler hem iki ülkenin gelişmesine hem de bölgemizdeki barışa katkı sağlayacaktır. En uzun sınıra sahip 2 ülkeyiz. O anlamda hem birbirimize ulaşmamız lazım hem de birbirimizin üzerinden diğer ülkelere de ulaşmamız lazım. Havacılık, karayolu taşıması, deniz yolu, demiryolu ve iletişim alanında neleri daha iyi yapabileceğimizi 2 gün boyunca konuşacağız" dedi.