"Dünyayı çocuklar güzelleştirecek"

23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle 30 ülkeden gelen çocukların da aralarında bulunduğu minikleri misafir etmekten memnuniyet duyduğunu dile getiren Başkan Erdoğan, "Ülkemizde bulunmanızdan, sevincimize ortak olmanızdan dolayı hepinize tek tek teşekkür ediyorum" sözleriyle konuşmasına başladı.

"KALPLERİMİZ BULUŞTU"

Erdoğan, "Bu salondaki evlatlarımızdan başlayarak ülkemizin ve yeryüzünün dört bir yanındaki tüm çocukların 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bu bayramı sizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Başta olmak üzere tüm devlet büyüklerimizi, şehit ve gazilerimizi şükranla iade ediyorum" dedi. Erdoğan, "TRT'miz başarılarına her gün yenisini eklerken, diğer yandan böylesine güzel ve anlamlı etkinliklerle kalplerimizi buluşturmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı. Bugüne kadar 120 farklı ülkeden 30 binden fazla çocuğun bu etkinliklerde misafir edildiğini söyleyen Erdoğan, "Şenliklerin 47.'sini 'Hayat çocuklar gülünce güzel' temasıyla gerçekleştiriyoruz. 30 ülkeden 600 gül yüzlü evladımızı külliyemizde ağırlayarak onların coşkusuna, mutluluğuna, enerjisine biz de ortak oluyoruz. Kötülere ve kötülüklere rağmen bu dünyayı sizler güzelleştireceksiniz. Kısacası bizim uğruna bedeller ödeyerek çetin mücadeleler neticesinde belli bir aşamaya getirdiğimiz hayallerin geri kalanını gerçeğe sizler dönüştüreceksiniz. Sizlere güveniyoruz, sizlere inanıyoruz. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Tüm güzellikler siz çocukların olsun" şeklinde konuştu.